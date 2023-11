Diego Pablo Simeone: "Hemos podido reaccionar bien y cambiar el rumbo previo al Mundial"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, recalcó este jueves que en un año "la vida laboral de todos puedes variar" y celebró que hayan sido capaces de "reaccionar bien y cambiar el rumbo" que llevaban el año pasado antes del parón por el Mundial de Catar, cuando su figura era cuestionada, lo contrario que ahora que parece que va a extender su compromiso con el club, situación de la que no quiso hablar porque la UD Las Palmas, su rival este viernes en LaLiga EA Sports, "es lo único que importa". "Un año en la vida laboral y personal de todos puede variar y cambiar y siempre estamos dispuestos a reaccionar. Hemos podido reaccionar bien, pero no me pasó nada diferente que lo que les pasa a otros laboralmente en una temporada. Por suerte, hemos tenido gente que nos ha acompañado y hemos podido cambiar el rumbo previo al Mundial de Catar", señaló Simeone en rueda de prensa previa al duelo ante la UD Las Palmas. El técnico argentino eludió hablar de su posible nuevo contrato con el club rojiblanco porque "Las Palmas es lo único que importa" y no quería "comentar nada". "Pensamos en un partido complejo ante un equipo que juega muy bien y con un entrenador sobre todo con características que le transmite al equipo, con seguridad, y que juega en fútbol arriesgado y ofensivo, con un buen pensamiento de juego combinativo", zanjó. Tampoco le preocupa que la victoria les pueda colocar líderes provisionales. "No estamos pensando en esa puntual situación y sí valoramos el rival al que nos vamos a enfrentar, que es valiente y quiere proponer, con su portero casi como un central en la salida de balón. Me gusta como juega, va a tener mucho tiempo la pelota y ojalá que podamos llevar el partido donde creemos que les podemos hacer daño", insistió. El 'Cholo' remarcó que no le influye demasiado medirse a un técnico como Francisco Javier García Pimienta al que nunca se ha enfrentado. "Siempre valoramos al equipo, no quién lo entrena. Más allá de las características de los entrenadores, el objetivo es siempre mirar al rival y lo que propone desde el entrenador a lo que se ve, que es lo que nos importa", subrayó. "Varios chicos han vuelto al grupo y eso nos viene muy bien para tener más herramientas en la plantilla. Reinildo ha empezado hace poco a trabajar con el equipo, pero todavía no está listo para poder empezar a competir. Esperemos que Lino vuelva la semana que viene y que Memphis esté lo más pronto posible porque le necesitamos", detalló sobre el estado de la enfermería. Finalmente, Simeone se refirió a la vigesimoprimera posición de Antoine Griezmann en el Balón de Oro, recordando que ha formado "parte del crecimiento en los últimos años" y que su opinión puede ser subjetivo. "Antoine es un jugador extraordinario, lo ha sido en estos últimos años, sobre todo en este último, pero que cada uno opine lo que quiera porque esto no va a cambiar", sentenció.