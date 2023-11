Asens (Sumar) asegura que la investidura de Sánchez es cuestión de horas aunque aún puede "tropezar"

El exdiputado del Congreso y negociador de Sumar para la investidura, Jaume Asens, ha asegurado que la reelección del presidente en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, es cuestión de horas o días, si bien ha advertido que aún puede "tropezar". "En un gran maratón, la gente llega al final de la meta y, cuando quedan unos metros, por lo que sea, desfallecen las fuerzas y no llega", ha subrayado en una entrevista de este jueves en TV3 recogida por Europa Press. Asens ha afirmado que la negociación con los partidos independentistas está en el "momento final" y ha localizado la discrepancia en uno o dos artículos, textualmente. También ha explicado que en su última propuesta a ERC y Junts, el PSOE ha hecho un "salto gigante" respecto a su posición inicial, por lo que se ha mostrado optimista y con esperanza. Asimismo, ha pedido responsabilidad a los partidos implicados en la negociación de la investidura: "No puede que por un 2 o un 5% del acuerdo se frustre un acuerdo que es muy amplio". "UNA INTROMISIÓN" DEL CGPJ Al preguntársele por el pleno extraordinario que este miércoles pidieron ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para mostrar su rechazo a amnistía, lo ha tachado de "intromisión". "Tenemos un poder judicial, jueces y fiscales que se sienten imbuidos de la sacrosanta misión de defender una idea muy reaccionaria y conservadora de España", ha sostenido Asens, que ha pedido a los jueces no suplantar al poder legislativo. También les ha acusado de querer "seguir siendo los principales guionistas de la política española", lo cual ha asegurado que será un problema para la aplicación de la ley de amnistía, en sus palabras.