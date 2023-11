(AMP.) Feijóo acusa a Sánchez de llevar a España al "precipicio constitucional" y convertir al TS en "represor"

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, de haber llevado a España al "borde del precipicio constitucional", ya que, convertirá en "represor" al Tribunal Supremo" y "legitimará" el discurso del independentismo, que "saldrá reforzado para volver a echar pulsos al Estado". A su entender, no es "digno" de ejercer el poder por aceptar el "chantaje" de los independentistas. En un desayuno informativo organizado por Europa Press para presentar la conferencia de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, Feijóo ha asegurado que Sánchez "da todo" a los independentistas "sin pedir otra cosa que le dejen permanecer en el poder". Dicho esto, ha diferenciado entre estar y ejercer el poder. "Estar en el poder no es lo mismo que ejercerlo y mucho menos estar en el poder nada tiene que ver con ser digno de ello y, en mi opinión, Sánchez no lo es", ha aseverado. Feijóo ha destacado que él rechazó el "chantaje" de los independentistas y él "lo acepta encantado" y está dispuesto a cualquier cosa con tal de permanecer en Moncloa. De hecho, ha dicho que si hubiera aceptado esas exigencias "no podría aguantar la mirada" de los españoles. LE ACUSA DE USAR LA JURA DE LEONOR PARA "TAPAR UNA DECISIÓN INDIGNA" Feijóo ha recordado que horas antes de las elecciones del 23 de julio dijo que "en ningún caso" habría amnistía porque es "inmoral e inconstitucional" y ha criticado que, horas después, cambiase de opinión y no valga su palabra. "Está dispuesto a todo por seguir en el poder y lo estamos viendo lamentablemente día a día". De hecho, el presidente de los 'populares' ha destacado que esta semana el presidente del Gobierno ha llegado a "utilizar el día del cumpleaños" de la Princesa Leonor, "futura jefe del Estado", para "tapar una decisión indigna". "Sabemos que en las próximas horas, minutos o ahora mismo será capaz de superarse con una indignidad mayor. Tras llevar al Gobierno de España al borde del precipicio constitucional, Sánchez ha decidido dar un paso adelante", ha proclamado, para añadir que el acuerdo de Sánchez con los independentistas no existiría si no fuera por "su necesidad" y su "exclusivo interés particular". EL INDEPENDENTISMO "SALDRÁ REFORZADO" Feijóo ha afirmado que esa Ley de Amnistía, que "ocultó" al conjunto de los españoles, incluidos sus votantes, convertirá en "represor" al Tribunal Supremo y será "un golpe a los cimientos de la independencia del Poder Judicial". Es más, ha dicho que "debilitará" el Estado de las Autonomías "acrecentando los privilegios de una minoría política y acabando con la igualdad de los españoles que consagra la Constitución". Asimismo, el líder del PP ha señalado además que esta Ley de Amnistía paso "legitimará el discurso del independentismo, que saldrá reforzado para volver a echar pulsos al Estado". "Sánchez les da todo sin pedir otra cosa que les dejen permanecer en el poder", ha enfatizado. Feijóo ha indicado que algunos se preguntarán si Sánchez ha "hipnotizado con sus encanto" a los independentistas y si los ha convertido al constitucionalismo, pero ha indicado que no es ninguno de esos casos sino "simplemente" que el jefe del Ejecutivo en funciones es "útil" a formaciones como ERC y Junts en sus "aspiraciones" y "destino final", que es "humillar a España y, en consecuencia, seguir debilitando a España". PIDE A SÁNCHEZ SER "VALIENTE" Y CONVOCAR ELECCIONES El líder del PP ha recalcado que Sánchez "no tiene derecho" a hacer lo que está haciendo ni "consentimiento" para hacer "pasar por lo que está pasando al pueblo español". "La mayoría social de España es la mayoría en favor del Estado de Derecho, de la igualdad de los españoles y en contra de los privilegios de una minoría política. Sánchez lo sabe y por eso no quiere las urnas. Sabe que le he ganado y por eso no quiere volver a las elecciones", ha manifestado. Por eso, ha pedido de nuevo al presidente del Gobierno en funciones que "sea valiente" y "no se esconda detrás del comodín nacionalista". "Convoque elecciones y someta este acuerdo a la valoración de los españoles", ha reclamado. Feijóo ha subrayado que "todo esto no lo hace por España" como asegura Sánchez en sus intervenciones públicas sino en "contra España" y "no le mueve la convivencia sino la conveniencia". "Es un derroche de megalomanía. Habla de España como si fuera suya y pretende manejarlo como suya", ha resaltado. Además, ha señalado que, aunque pretenden "callarles", no lo van a lograr porque seguirán poniendo su experiencia y su pasión por España a disposición de los españoles, defendiendo la igualdad y la libertad. "Frente a un presidente que se rinde, España no lo hará. Ni yo ni Maria Guardiola ni la mayoría de los españoles abandonaremos a nuestro país jamás", ha garantizado. CRITICA EL NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO En su intervención en este desayuno de Europa Press, el líder del PP ha afirmado que en la última legislatura ya han visto como Sánchez ha llevado a cabo una "deriva en contra de los consensos y de los avances logrados por la sociedad española al amparo del Estado de las Autonomías y de la Carta Magna". "Los ataques a nuestras instituciones se sucedieron al tiempo que se avanzaba en su control y se iban tomando las decisiones contrarias a lo que se había propuesto prometido. Por ejemplo, dijo que no gobernaría con Podemos y, en cuestión de días, hizo al fundador de Podemos vicepresidente. Prometió que no habría indultos y no tardó en concederlos", ha señalado. Además, ha asegurado que Sánchez dijo que "lucharía contra la corrupción y lo que hizo fue rebajarla en el Código Penal" y que prometió independencia judicial y "tomó como miembros de su gobierno la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas". "Y ahora también el secretario general y el letrado mayor del Congreso de los Diputados, aquel que ha de calificar el proyecto de ley de amnistía", ha avisado, para denunciar que también se haya "blanqueado" a Bildu.