Cayetano Rivera asegura que los rumores de boda con Maria Cerqueira son falsos

El pasado lunes tuvo lugar en Valencia la séptima edición de los Premios "Trofeos toros con el Soro" a los que acudieron numerosos rostros conocidos del mundo del toro como Ortega Cano, Juan José Padilla, Cayetano Rivera, y personajes del mundo de la comunicación y el espectáculo como Carlos Herrera, los del Río, Fernando Esteso o Arévalo entre otros. Allí pudimos hablar en exclusiva con Cayetano Rivera, quien nos reconocía estar muy feliz: "si, estoy feliz", pero ni confirmó ni desmintió los rumores de una posible boda con su actual pareja María Cerqueira... asegurando que nada de lo que se ha dicho de él y de su pareja es cierto. El torero dejó claro que "se dicen tantas cosas y no puedo estar respondiendo siempre ni confirmando ni desmintiendo todos los rumores que se dicen. Algunas veces son unas grandes tonterías y otras veces menos, pero da igual", aseguraba sin querer darle importancia a los rumores de supuesta boda. Además, Cayetano nos anunció que se retirará definitivamente de los ruedos dentro de poco: "en algún momento próximamente, evidentemente cada vez queda menos", unas palabras que tienen especial significado ya que sería el fin como torero y el inicio de una nueva etapa en su vida. En cuanto a cómo se ha tomado las últimas declaraciones de su hermano Fran en las que aseguraba que era 'torpe' y 'flojo', confesaba que "me lo he tomado a broma, claro que si, como es normal. Yo tengo la relación que tengo con cada uno de mis hermanos".