Riquelme: "Estoy feliz, siempre he soñado con esto"

(Amplía con más declaraciones en rueda de prensa)

Madrid, 29 oct (EFE).- Rodrigo Riquelme, extremo del Atlético de Madrid, aseguró este domingo, tras el triunfo por 2-1 ante el Alavés, que "probablemente" es su día "más feliz" desde que volvió al conjunto rojiblanco, porque siempre ha "soñado con esto", y consideró que "ojalá" todos pudieran "coincidir" en el equipo con una persona como Álvaro Morata.

El gol se lo dedicó a su familia. "Es un gesto que significa te quiero en el lenguaje de signos. Es para mi familia. Siempre se lo dedico a ellos, que para mí es especial. No es mi primer gol en el Cívitas (ya marcó cuando jugó como visitante con el Girona la pasada temporada), pero sí con esta camiseta", valoró en rueda de prensa en el Metropolitano.

"Probablemente, es el día más feliz desde que volví al Atlético de Madrid. Estoy contento pero tampoco quiero darle mucha importancia, porque esto pasa muy rápido y ya el viernes tenemos otro partido que hay que preparar (contra Las Palmas en el estadio de Gran Canaria)", continuó el futbolista, que insistió: "Estoy feliz. Siempre he soñado con esto".

También destacó la figura de Álvaro Morata: "Siempre en mi círculo cercano he dicho que ojalá todos tuvieran la suerte de tener una persona como él no sólo dentro del campo, sino fuera, por cómo es en lo humano. Desde el primer día que subí a entrenar siempre me trató como uno más, que eso para los chicos que vamos subiendo lo agradecemos enormemente".

"Es una persona sensacional, está siempre de buen humor, siempre te saca una sonrisa y ojalá todo el mundo tuviera la suerte de coincidir con Morata en el equipo", añadió Riquelme, que resaltó "el grupo muy humano y muy unido" que hay en el conjunto rojiblanco.

"Ya llevan varios años aquí y los que hemos venido también somos muy familiares. Eso se transmite en el campo, ese día a día bueno que existe y esa es la fuerza que tenemos nosotros y que puede ser una baza muy importante a la hora del campeonato", remarcó.

"Ya el año pasado, el equipo empezó a jugar muy bien. A mí me tocó sufrirle. El nivel que hay en este grupo tanto los que están participando como los que estamos a veces en el banquillo es muy alto y es normal que las conexiones se hagan cada vez más fluidas y que salga ese 'tiki, taka' como tú dices", expuso en rueda de prensa.

El Atlético igualó su récord de 14 victorias seguidas como local en LaLiga EA Sports. "Creo que no es casualidad que sea aquí en casa, con la gente, que nos hace sentir muy fuertes, más cómodos, reforzados y esta victoria es muy importante. Estamos en el camino correcto, haciendo las cosas muy bien, pensamos en el partido a partido, no miramos la clasificación y nos centramos en nosotros, que es lo que nos va a dar resultados", dijo a 'Movistar+' antes desde el césped.

El Atlético sufrió en los instantes finales con el 2-1 del Alavés. "Esto es fútbol. Ellos también tienen un gran equipo, han ido a por el partido, en la primera parte nos hemos sentido más cómodos, en la segunda nos han puesto un poco las cosas más complicadas. Saber sufrir también es importante y más aquí con nuestra gente", valoró.

Antes, el árbitro anuló un gol a Antoine Griezmann por una falta previa de Marcos Llorente. "Me ha pillado un poco lejos. Son cosas que decide el árbitro. Nosotros no hemos entendido nada. No tenemos que meternos en esas cosas. Ese trabajo no es el nuestro. Una pena, porque ha sido un gol bonito", afirmó.

El 1-0 fue obra de Riquelme. "Siempre lo he dicho, desde el minuto 1, que vine aquí. Mi intención es sumar y aportar para el equipo en lo que se me dé, si es titular o saliendo del banquillo. Me centro en el día a día, con la humildad que tengo y aprovechar las oportunidades", concluyó.