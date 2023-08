Un destacado político opositor etíope de la etnia oromo pide asilo en Estados Unidos

Adís Abeba, 30 ago (EFE).- Bekele Gerba, un destacado político opositor de la región etíope de Oromo y hasta ahora vicepresidente del Congreso Federalista Oromo (OFC), y encarcelado por el Gobierno en el pasado en varias ocasiones, ha solicitado asilo en Estados Unidos, confirmó hoy a EFE el jefe de su partido.

"Ahora, el contexto para una lucha política pacífica en Etiopía está cerrado, así que he decidido no volver al país y he solicitado el asilo político en EE.UU.", declaró la pasada semana a medios locales Bekele, que renunció también a su puesto y a ser miembro del OFC.

Al confirmar este miércoles a EFE los hechos, el presidente de la formación, Merera Gudina, se mostró sorprendido y aseguró que su ahora excompañero "no informó al partido" de la decisión, por lo que prefiere esperar a que el OFC adopte una posición conjunta antes de hacer comentarios.

En enero de 2022, en un gesto para la reconciliación nacional, el Gobierno etíope concedió la amnistía a varios presos políticos, incluyendo a Bekele y a Jawar Mohammed, ambos líderes del OFC.

La amnistía se anunció después de que el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, abogara en su mensaje anual por la Navidad etíope, celebrada el 7 de enero, por una "reconciliación nacional".

Entonces, Adís Abeba se encontraba aún inmersa en una guerra con los rebeldes de la región norteña de Tigré, a la que puso fin un acuerdo de paz firmado el pasado mes de noviembre, tras dos años de conflicto.

La historia de Etiopía se ha visto marcada por las tensiones étnicas y el país sufre recurrentes estallidos de violencia en todo el territorio, pero especialmente en las regiones de Amhara (noroeste) y Oromía (centro y oeste), desencadenados sobre todo por conflictos de tierra y de poder.

Miles de personas han muerto en Oromía durante los últimos años a causa de los combates entre el Ejército y el grupo rebelde Ejército de Liberación Oromo (OLA), que busca la autodeterminación del pueblo oromo, mayoritario en el país, pero históricamente marginado; fue catalogado en 2021 como grupo terrorista por el Gobierno.

El OLA se escindió del Frente de Liberación Oromo (OLF) después de que ese partido dejase las armas para volver al país y hacer política a invitación de Abiy en 2018, cuando éste llegó al poder.

El pasado mes de abril, los rebeldes del OLA y el Gobierno iniciaron un diálogo en la isla tanzana de Zanzíbar, pero esas conversaciones no han dado frutos de momento y la crisis humanitaria en Oromía derivada del conflicto no hace más que empeorar, según advierten ONG.

Abiy, de la etnia oromo, ha recibido críticas por no solucionar algunos problemas de raíz, como los enfrentamientos étnicos. EFE

