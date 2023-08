UGT asegura que hay un "machismo absolutamente insoportable" en el deporte y pide protocolos "claros"

El secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha asegurado este miércoles que hay un "machismo absolutamente insoportable" en el deporte en España, al mismo tiempo que ha pedido "abrir ventanas que permitan políticas de igualdad" para "acabar con el acoso". "Deberíamos de estar hablando de esa gran victoria, ese triunfo tan importante de la selección femenina de fútbol de nuestro país, pero lo que es verdad es que abre una ventana de oportunidad para ver hasta qué punto el deporte en nuestro país y seguramente que otras actividades, se está desarrollando con un machismo absolutamente insoportable", ha asegurado sobre el 'caso Rubiales' a RNE, en declaraciones recogidas por Europa Press. Asimismo, ha considerado que este "desgraciadísimo" caso, desde el punto de vista laboral, "ayuda a avanzar" con los protocolos de acoso que recogen algunos convenios colectivos. No obstante, ha señalado que "queda mucho por hacer". "Me parece que es bastante sintomático que en las propias instituciones del país no se hayan puesto en marcha protocolos claros, obligatorios, directos, planes de igualdad que impidan que se produzca esta situación de absoluto desequilibrio y desigualdad entre hombres y mujeres", ha añadido. Del mismo modo, ha expuesto sobre los planes de igualdad, que estos se están desarrollando "con muchísimas dificultades", porque "no hay una financiación estatal que permita que eso se pueda hacer". En este sentido, ha apuntado que los sindicatos están realizando las diferentes acciones con cargo a las cuotas de los afiliados. Finalmente, Álvarez ha cargado contra los machistas y la campaña anti-feminista de las pasadas elecciones. "Yo creo que hay una cosa que hemos conseguido, que es que esta campaña anti-feminista que presidió los debates en las elecciones, no sólo las generales, sino también en las propias elecciones autonómicas y municipales, hoy está amordazada, está en silencio, y yo espero que a los machistas, a los que discriminan les podamos poner una mordaza para mucho tiempo", ha concluido.