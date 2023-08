Rusia veta en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para ampliar las sanciones contra Malí

Rusia ha vetado este miércoles en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el proyecto de resolución para ampliar las sanciones contra Malí, alegando falta de compromiso por parte de la comunidad internacional. El representante de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, ha manifestado que "el texto presentado no tiene en absoluto en cuenta las preocupaciones de la parte maliense ni de la posición de la Federación Rusa", a pesar de haber "pedido repetidamente un enfoque constructivo". "Antes de votar, volvimos a detallar las razones y consideraciones que influyeron en nuestra decisión de votar en contra. (...) Sin embargo, es lamentable observar que no se ha tenido en cuenta la posición de Rusia ni se ha tomado ninguna medida sustantiva en respuesta a la solicitud oficial de Malí", ha explicado el representante ruso. Nebenzia, que ha reconocido que su voto en contra "no ha sorprendido a nadie", ha pedido que los futuros autores de las resoluciones "coloquen el pragmatismo y los intereses de la parte anfitriona al frente de sus esfuerzos para evitar confrontaciones innecesarias". Por su parte, la representante adjunta de Francia ante la ONU, Natalie Broadhurst, ha lamentado "profundamente" el veto de Moscú a la aprobación de la renovación del régimen de sanciones en Malí y ha asegurado que había "trabajado incansablemente" junto a Emiratos Árabes Unidos para "presentar un texto equilibrado tras un proceso de consulta "y escucha de las opiniones de cada uno de los Estados miembros". París ha criticado la posición de Moscú, subrayando que se trata de "un tema tan esencial, en un momento crítico para Malí, para la región y para la implementación del acuerdo de paz", al tiempo que ha denunciado la participación de los mercenarios del Grupo Wagner "que han puesto en peligro el alto el fuego y el acuerdo de paz". "Recordamos que el mandato incluía investigaciones sobre violaciones de Derechos Humanos cometidas en todo el territorio de Malí por todos los actores culpables de tales crímenes", ha indicado Broadhurst, en referencia a las denuncias de masacres cometidas entre el Ejército maliense y supuestos combatientes del Grupo Wagner.