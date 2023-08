Rusia publica un vídeo del exmarine estadounidense Paul Whelan en prisión

Los medios rusos han publicado un vídeo de Paul Whelan, el exmarine de Estados Unidos condenado a 16 años de prisión en Rusia por cargos de espionaje, en el que muestran un día del detenido en una prisión rusa. Whelan aparece en el vídeo diciéndole al reportero que "no puede hacer una entrevista" porque "no puede responder ninguna pregunta". También se le ve comiendo en una cafetería y realizando una actividad de costura. Después de la publicación, el hermano de Paul, David Whelan, que ha asegurado que las tomas se realizaron en el mes de mayo y que el personal de la prisión "tomó represalias contra él por no haber participado", ha indicado que "era la primera vez" que veía a su hermano desde junio de 2020. "Me gustaría ver a Paul en mejores circunstancias, pero ha estado bien verle de nuevo y ver que la lucha permanece en sus ojos. Está bien saber que Paul permanece imperturbable", ha agregado David Whelan. Este mismo mes, el secretario de Estado, Antony Blinken, habló por teléfono con el exmarine estadounidense para transmitirle que la Administración de Joe Biden "está haciendo todo lo posible para traerle a casa lo antes posible", según informó una fuente de la familia a la cadena de televisión CNN. Whelan, que tiene pasaporte estadounidense, canadiense y británico, fue detenido en diciembre de 2018 en un hotel de Moscú por agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB). Según la Inteligencia rusa, se le encontró un dispositivo de memoria externa que contenía información clasificada. El exmarine estadounidense, de 50 años, sostiene que le tendieron una trampa. De acuerdo con su versión, el 'pendrive' se lo dio un conocido ruso y creía que contenía fotos de vacaciones.