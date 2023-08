Reino Unido obligará a los acusados a comparecer en la vista de lectura de sentencia

El Gobierno de Reino Unido ha anunciado este miércoles un cambio legal para que los acusados estén obligados a asistir a la vista judicial de lectura de la sentencia, ya que de no hacerlo pueden ver aumentada su pena de cárcel en hasta dos años, en una reforma que llega tras la polémica en torno al caso de le enfermera Lucy Letby. Letby fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de siete bebés, pero rehusó asistir a la última sesión, lo que derivó en críticas de las familias y también de las autoridades, decididas ahora a que situaciones como ésta no vuelvan a repetirse, aunque sea a costa de llevar a los acusados por la fuerza ante un tribunal. "Los delincuentes no deberían poder optar por la salida cobarde de no enfrentarse a sus víctimas ante el juez", ha proclamado en redes sociales el primer ministro, Rishi Sunak, que se ha reunido con una de las impulsoras de esta reforma, Cheryl Korbel, madre de una niña asesinada, antes de anunciar los nuevos cambios. El ministro de Justicia, Alex Chalk, ha afirmado que el rechazo de algunos acusados a personarse a la sala "es otro insulto a sus víctimas y sus familiares. "Nuestras reformas darán a los jueces la capacidad de ordenar que los delincuentes acudan al tribunal para escuchar el impacto de sus delitos directamente de las víctimas", ha declarado. El Gobierno, no obstante, ha aclarado en un comunicado que corresponderá a los jueces decidir si un acusado debe o no comparecer, mientras que el personal penitenciario y las fuerzas de seguridad determinarán "si el uso de la fuerza es razonable y proporcionado en cada caso".