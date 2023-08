ONG dicen que sin justicia continuarán las desapariciones en estado mexicano de Guerrero

Chilpancingo (México), 30 ago (EFE).- Organizaciones sociales y colectivos de familiares de personas desaparecidas marcharon este miércoles en la ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, sur de México, para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

El objetivo era concientizar a la población sobre esta problemática y exigir al Congreso del Estado que apruebe una ley en la materia, ya que dijeron que, sin castigo y justicia, continuarán las desapariciones en el estado.

La marcha fue convocada por el Colectivo Lupita Rodríguez Narciso y entre las organizaciones destacó la participación de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que desde septiembre de 2014 no han dejado de movilizarse por la desaparición de sus hijos.

La movilización comenzó después del mediodía en el Antimonumento a los 43, ubicado en la plazoleta de Las Banderas, en donde antes de partir pasaron lista de personas desaparecidas mientras los asistentes contestaban con un “¡Presente!”.

Además, se colocó una hilera de zapatos al exterior de las instalaciones en las que protestaron y los activistas explicaron que, aunque eran de las personas buscadoras, eran para simbolizar la ausencia de los desaparecidos.

En el exterior del Congreso del Estado cerraron el acceso principal con pancartas, cartulinas y fotografías que llevaban. En el lugar incendiaron algunas llantas como parte de su protesta.

El vocero del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina, explicó que como parte de la conmemoración de este día, las organizaciones exigen que se apruebe la Ley en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares del estado de Guerrero, que lleva detenida más de dos años.

Recordó que noviembre de 2022 se presentó la propuesta ante el Pleno del Congreso, sin embargo, a pesar de haber trabajado con siete colectivos, en esta no se veía reflejado su sentir.

Consideró que en Guerrero los casos de desaparición van en aumento y mencionó que la semana pasada llegaron cuatro casos a ese grupo y señaló que existe un terror generalizado entre las víctimas, pues temen presentar la denuncia formal y también movilizarse.

Dijo que lamentablemente el objetivo de las desapariciones es "infundir el miedo en la población y se ha logrado", y que "mientras no exista una estrategia integral de prevención de la desaparición la situación no mejorará".

También consideró importante la justicia en cada caso y dijo que, de no haberla, la situación empeorará, pues, consideró, "existe una crisis y el Estado ha sido rebasado".

“Mientras no haya una política clara de prevención del delito, mientras no se ponga el ejemplo en casos muy claros como el caso Ayotzinapa, mientras un caso tan relevante, tan importante, que tanto impacto ha causado a la sociedad no tenga solución, pues mucho menos los demás”, expresó.

Añadió que en Guerrero prevalece la impunidad desde la etapa llamada "Guerra Sucia", desde finales de la década de 1960 hasta la de 1980, cuando el Estado mexicano, dominado entonces por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), persiguió a disidentes, líderes sociales, campesinos y estudiantes, lo que dejó miles de desaparecidos, y explicó que solamente se han judicializado 34 casos de los más de 200.000 desaparecidos que hubo en esa época.

La marcha hizo una parada también al exterior del recinto de las oficinas del poder Ejecutivo de Guerrero, en donde llevaron a cabo en mitin y posteriormente se retiraron.

Parte de las exigencias incluidas en la ley que aún no ha sido probada está la creación de un centro de identificación humana, la adquisición de un georadar, así como la independencia de la Comisión Estatal de Víctimas, entre otros puntos.

El pasado sábado, habitantes de la zona norte del estado de Guerrero, sur de México, bloquearon la carretera federal México-Acapulco para exigir la presentación de 14 personas desaparecidas en distintos hechos, 13 de ellos en los últimos tres meses. EFE

