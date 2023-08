Nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la Policía por un contrato minero en Panamá

Ciudad de Panamá, 29 ago (EFE).- Manifestantes y policías se enfrentaron este martes durante una protesta en la capital de Panamá en contra de un nuevo y polémico contrato ley para la explotación de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, con saldo de varios heridos.

Al igual que en la víspera, la protesta se desarrolló frente a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), mientras en el hemiciclo se desarrollaba el primero de los tres debates necesarios para aprobar el nuevo contrato entre la empresa Minera Panamá, la subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, y el Estado panameño.

En esta primera discusión están presentes diputados, ministros, ambientalistas, sindicatos y civiles. En caso de aprobarse, le siguen dos debates más con la particularidad de que los parlamentarios no pueden modificar el proyecto de contrato ley, solo aprobarlo o rechazarlo.

Los manifestantes gritaron consignas en contra del contrato ley y levantaron algunas pancartas con mensajes como "Contrato minero = Zona del Canal" o "Justin Trudeau, this is what neocolonialism looks like (Justin Trudeau, así es el neocolonialismo)".

La Policía de Panamá tiró gas pimienta a los manifestantes, la mayoría estudiantes, que respondieron con piedras y bolas de pintura, según pudo constatar EFE.

Tras el enfrentamiento, un fuerte contingente policial llegó con al menos media docena de coches de arresto y se desplegaron por los predios del Parlamento. EFE constató de que hubo algunos heridos. No se ha informado de detenidos.

La protesta de este martes ha sido más severa que la celebrada el pasado lunes, en la que también hubo escaramuzas y heridos.

Después de más de un año de arduas negociaciones, en marzo pasado el Gobierno de Panamá y First Quantum Minerals alcanzaron un acuerdo final de contrato de concesión a 20 años prorrogables para la explotación de la mina de cobre, que establece ingresos mínimos anuales de 375 millones de dólares al fisco y amplios poderes de supervisión estatal a la operación, entre otros.

El Gobierno del presidente Laurentino Cortizo defiende que en el nuevo contrato la regalía oscilará entre el 12 % y el 16 % (por encima del 2 % actual) según el margen bruto, el pago de impuesto antes exentos y que el pago mínimo anual al Estado es 10 veces más que hasta ahora.

El anterior contrato ley de 1997 fue declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a raíz de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).

Esa misma organización presentó el 17 de julio pasado ante el Supremo panameño un recurso de amparo de garantías constitucionales en contra de la aprobación gubernamental del contrato con FQM.

La mina, llamada Cobre Panamá, comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019 y tiene una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares, según el Gobierno y la empresa, además de 5.279 trabajadores directos. Otras 40.000 personas se benefician indirectamente de la operación de la mina.