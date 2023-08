Montero y Belarra defienden que "nada" de lo que hiciera Jenni Hermoso tras el beso la "desacredita"

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones, Ione Belarra, han defendido que lo que hiciera la futbolista Jenni Hermoso tras el beso en la boca de Luis Rubiales, no cambia "nada" el hecho de que "fue sin consentimiento" y no la "desacredita". "Ni reír ni llorar, bailar o dormir. Nada de lo que haga una mujer tras vivir una violencia sexual desacredita lo único importante: la ausencia de consentimiento. El argumento 'si estas bien es que en el fondo querías' es cultura de la violación. Y se acabó. Jenni, no estás sola", ha indicado Montero este miércoles en un mensaje a través de su cuenta de Twitter. En esta línea, Ione Belarra también ha querido mostrar su apoyo a la jugadora de fútbol. "Nada de lo que hiciste después de la agresión cambia que fue sin consentimiento. Los intentos de desacreditar a la víctima perpetúan la violencia y son parte del sistema en el que se basa la impunidad. Se acabó", ha insistido la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Así se han pronunciado las ministras de Unidas Podemos después de la filtración de un vídeo en el que se observa a la futbolista Jenni Hermoso en el autobús de la selección junto al resto de jugadoras comentando las imágenes del beso.