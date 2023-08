Más de 90 % de niños en Ecuador, vacunados contra polio, sarampión y rubeola, según Unicef

Quito, 30 ago (EFE).- Más del 90 % de niños en Ecuador están vacunados contra la polio, el sarampión y la rubeola, peligrosas enfermedades que han dejado de ser una amenaza para la vida de los menores en el país, informó este miércoles el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Luz Ángela Melo, representante de Unicef en Ecuador, felicitó al país "por haber vacunado, en 14 semanas, a 3,4 millones de niños y niñas" contra las mencionadas enfermedades.

Calificó de "un gran logro" al proceso, pues "los niños están a salvo de enfermedades graves y mortales".

En abril pasado, Unicef alertó sobre el preocupante descenso de la vacunación infantil en todo el mundo.

El Estado Mundial de la Infancia reveló que entre 2019 y 2021, 67 millones de niños y niñas no fueron vacunados, y en América Latina y el Caribe uno de cada cuatro niños no recibió sus vacunas vitales, mientras que más de 1,7 millones de niños no recibieron ninguna vacuna, recordó Unicef en un comunicado.

En Ecuador, en 2021 se registraron coberturas de sarampión y rubeola del 65 % y de poliomielitis del 58,6 %.

"Hoy, el país ha revertido esta situación, logrando coberturas de más del 90 % y se suma a los países que están contribuyendo a recuperar la inmunización infantil tras el retroceso provocado por la covid-19", apuntó Unicef.

Melo agradeció a las familias por haber confiado en las vacunas e hizo un reconocimiento a la labor del Ministerio de Salud Pública y a todos los sectores que hicieron posible que la vacunación llegue a cada rincón del país.

La campaña nacional de vacunación "Por un Ecuador libre de polio, sarampión y rubeola" se ejecutó entre el 2 de mayo y el 31 de julio de 2023 por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y contó con el apoyo de Unicef, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). EFE

