Javier Tebas: "Rubiales menoscabó la dignidad de Jenni Hermoso y también la de España"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, lamentó este miércoles el intento de "poner el foco" en las jugadoras y el "oportunismo" o "hipocresía política", para recordar el daño de las actuaciones de Luis Rubiales, actualmente suspendido por la FIFA como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, un "energúmeno" que representó a España en la final del Mundial de Australia "tocándose los genitales y forzando besos". "Es indigno coaccionar a las jugadoras de la selección y poner el foco en ellas o en su reacción en caliente. Ellas no son culpables de la imagen de España dada por Rubiales", escribió el presidente de la patronal en la red social 'X', junto con cuatro fotos de Rubiales en la celebración del título en Sídney. Tebas fue duro con el exdirigente, a falta de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) se pronuncie sobre la denuncia del Consejo Superior de Deportes (CSD), después de un vídeo publicado el martes con Jenni Hermoso refiriéndose al beso a modo de broma en el autobús, antes de que se convirtiera en objeto de denuncia. "Ningún oportunismo o hipocresía política justifica que la imagen de España haya sido representada por un energúmeno tocándose los genitales, forzando besos, cargando como un saco a jugadoras y tocando a la Reina inapropiadamente en un momento tan importante", añade y acompaña Tebas con fotos de esos momentos. "No es una cuestión de izquierdas o derechas, Rubiales no solo menoscabó con su actitud la dignidad de Jenni, sino también la de España", termina el presidente de LaLiga.