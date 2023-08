Irene Montero respalda la actuación del Gobierno frente a Díaz en el 'caso Rubiales': "Hay unos tiempos"

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha respaldado la actuación del Gobierno para apartar al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, de su cargo tras el beso a la futbolista Jenni Hermoso y ha asegurado que "lo más importante es el clamor social". "El gobierno tenía la obligación de actuar con contundencia y efectivamente hay unos tiempos y unos trámites", ha explicado Montero en una entrevista en TVE recogida por Europa Press al ser preguntada por la tardanza del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en tomar una decisión sobre la suspensión de Rubiales y después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, admitiese que el Ejecutivo actuó con "lentitud". En opinión de Montero, los trámites "tienen que seguir su curso" y considera que "más allá de lo que pueda pasar en términos administrativos y también legales, porque también la fiscalía está dando los pasos que tiene que dar, lo importante es esa reacción social que le dice claramente a Jenni Hermoso que no está sola". Montero ha puesto el acento en el "fin de la impunidad de los agresores sexuales que hasta ahora, desgraciadamente, era la pauta habitual" y la protección a las víctimas "decida o no poner denuncia", así como su derecho a la reparación. "¿Cómo se repara que te hayan impedido disfrutar de algo tan importante en tu carrera profesional y en tu vida como ganar un Mundial?", se ha preguntado la titular de Igualdad. En cuanto al futuro de los seleccionadores nacional de la RFEF, Jorge Vilda y Luis de la Fuente, ha indicado que "todos los que han aplaudido (a Rubiales en la asamblea de la RFEF) están mostrando que no se han enterado de nada de que la sociedad ha cambiado ya de una forma muy profunda y lo que hasta ahora parecía normal e invisibilizado como los besos no consentidos, formas de violencia sexual que están muy normalizadas, se acabaron, como han dicho las jugadoras". Y ha insistido en que lo que "la sociedad está pidiendo son cambios profundos y que sirvan de verdad para combatir el machismo en el ámbito deportivo". "Tenemos que ir dando pasos decisivos, eso es lo que demanda la sociedad", ha añadido. Ha lamentado, asimismo, que haya "un sector minoritario de la sociedad, vinculado a la extrema derecha, que intenta culpabilizar a la víctima, señalarla, decirle que si denuncia es una exagerada y si no denuncia que no era para tanto, si eres guapa que lo querías y si eres fea es que nuncia nadia hubiese querido robarte un beso". Para Montero, siempre hay una "reacción machista que se llama cultura de la violación y que busca culpabilizar a la víctima y persguirla para evitar que se hable de lo importante, que es que el límite entre la libertad sexual y la violencia sexual es el consentimiento".