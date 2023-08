Evidencia de regolito lunar altamente móvil

Un nuevo estudio de los remolinos lunares muestra evidencia de un regolito altamente móvil en la Luna. El regolito es la capa de materiales no consolidados que descansan sobre roca sólida. Los remolinos lunares son unas enigmáticas formaciones que se presentan en la superficie de la Luna asociados con anomalías magnéticas locales. Están caracterizadas por un albedo alto, una apariencia geológica inmadura, y presentan a menudo una forma sinuosa de la que toman el nombre. Los procesos involucrados en su formación han sido examinados y debatidos desde su descubrimiento. La idea más popular es 'proteger' la superficie de la radiación del viento solar mediante la anomalía magnética asociada. Esto explica el patrón de remolino, ya que el material protegido sería más brillante que los materiales irradiados fuera del campo magnético. Sin embargo, las propiedades espectrales no siempre coinciden con lo que se espera de los materiales 'blindados'. Otra hipótesis es que el polvo que levita electrostáticamente es preferentemente segregado y atrapado por el campo magnético. El polvo lunar levitado electrostáticamente es la porción más pequeña del polvo lunar, que en la Luna está intrínsecamente compuesto de minerales más brillantes que los de mayor tamaño, que son más difíciles de mover electrostáticamente. El polvo más oscuro incluye pequeñas inclusiones (pequeños trozos de material dentro de un grano hecho de un material diferente al grano mismo) de hierro a escala nanométrica, que se cree que está separado magnéticamente y depositado en las áreas oscuras de los remolinos. Una forma de producir este hierro a escala nanométrica es mediante la radiación del viento solar. Entonces, ¿cuál es? Una forma de responder a esta pregunta es examinar la textura de la superficie. La textura es la rugosidad y porosidad del suelo grano a grano (o en este caso polvo a polvo) y las estructuras dentro de los granos (como las inclusiones). Un grupo de científicos de PSI (Planetary Science Institute) examinó la textura de la superficie en una región de Mare Ingenii utilizando herramientas de análisis fotométrico. El análisis fotométrico se basa en cómo el material dispersa la luz y cómo esas propiedades de dispersión cambian a medida que cambian las geometrías de iluminación (ángulo de la luz solar con respecto a la superficie) y visualización (posición de su nave espacial). Lo que descubrieron es que la rugosidad entre granos era similar en toda la región del remolino, pero que el suelo en los trazos oscuros tiene granos con una estructura más complicada. Además, también muestran que la composición entre las áreas claras y oscuras es diferente, siguiendo las expectativas de recolección y segregación de polvo. "La evidencia, que incluye la correlación reciente de los mínimos topográficos con las áreas brillantes de los remolinos, cuenta la historia de que más de un proceso está involucrado en su formación", dijo en un comunicado la autora principal, Deborah Domingue. "Definitivamente vemos evidencia de que las áreas brillantes están menos irradiadas, pero esto no explica todas las propiedades de los remolinos. Algo más está operando, y las texturas sugieren que la recolección y segregación de polvo son parte de la historia".