El Rafa Nadal Open by Movistar implanta la novedosa tecnología FoxTenn

El Rafa Nadal Open by Movistar, de categoría challenger y que arrancó este lunes sobre pista dura en Mallorca, se ha convertido en el primer torneo del circuito ATP Challenger Tour en implantar la tecnología FoxTenn para determinar "con un cien por cien de efectividad" el bote real de la pelota, según un comunicado. "Este novedoso sistema, único en el mundo, permite determinar al instante el bote real de la pelota (sin estimaciones ni simulaciones) con un 100% de efectividad para que los jugadores y el público del torneo conozcan al instante si el bote ha sido dentro o fuera", explicó la organización del torneo sobre esta tecnología FoxTenn. El despliegue de este sistema, sin jueces de línea, ya se emplea en más de 50 torneos ATP, WTA e ITF, y en World Padel Tour, pero nunca se había implementado en el ATP Challenger Tour. Durante el evento celebrado en Phoenix se llevaron a cabo algunas pruebas, pero ha sido el Rafa Nadal Open by Movistar el torneo que se ha convertido en el pionero de este circuito. La tecnología FoxTenn, controlada por tres personas en cada partido, está empleando en la Rafa Nadal Academy un total de 40 cámaras y 20 unidades ópticas que analizan 3.000 imágenes por segundo en cada cámara y 150.000 en total, ya que cada bote se analiza en cada cámara. "Su precisión es tan grande que es la única tecnología del mundo aprobada por ATP WTA e ITF para torneos en tierra batida, dada su extrema precisión", destacó el torneo. "Siempre hemos apostado por la tecnología aplicada al deporte y nos enorgullece habernos convertido en el primer Challenger en apostar por la implantación de FoxTenn. Los jugadores se han quedado sorprendidos y muy satisfechos, ya que es un sistema en el que no hay margen de error. Para los espectadores también está siendo una experiencia muy interesante" afirmó el director del Rafa Nadal Open by Movistar, Joan Suasi. Por su parte, el presidente de FoxTenn Technologies, Javier Simón, resaltó este "hito revolucionario para el tenis mundial", con "dos empresas españolas pioneras en la industria". "Si la Rafa Nadal Academy se ha caracterizado siempre por el esfuerzo y la innovación, Foxtenn se distingue por su espíritu liderando una revolución tecnológica sin precedentes. Estamos muy agradecidos y satisfechos por esta colaboración y estamos convencidos de que esta sinergia será un auténtico éxito", agregó.