El presidente de Gabón pide a la comunidad internacional "hacer ruido" tras el golpe de Estado militar

El presidente de Gabón, Ali Bongo, ha hecho este miércoles un llamamiento a la comunidad internacional para que "haga ruido" tras el golpe de Estado protagonizado a primera hora del día por un grupo de militares, que ha anunciado la disolución de las instituciones y la anulación de los "falsos" resultados de las presidenciales, en las que el mandatario habría logrado la reelección. "Soy Ali Bongo Odimba, presidente de Gabón. Envío un mensaje a todos los amigos que tenemos en el mundo para que hagan ruido", ha manifestado en un vídeo que circula en redes sociales, en el que ha confirmado que se encuentra bajo arresto domiciliario tras la asonada y que su hijo Nourredin ha sido detenido. "Estoy en mi residencia y no pasa nada, no sé qué está ocurriendo. Pido que se haga ruido, que realmente se haga ruido", ha recalcado el mandatario, que ha cerrado su breve mensaje dando las gracias a las personas que escuchen el vídeo. Los golpistas han denunciado en su comunicado que "el país atraviesa una grave crisis institucional, política, económica y social" y han recalcado que las recientes elecciones "no cumplieron con las condiciones de transparencia, credibilidad e inclusividad esperadas por los gaboneses", motivo que habría desencadenado la asonada. Según los resultados oficiales, Bongo se había hecho con el 64,27 por ciento de los votos, mientras que su principal rival, el opositor Albert Ondo Ossa, habría recibido el 30,77 por ciento de los apoyos. La coalición Alternancia 2023, que le nombró como candidato, apuntó el martes a la existencia de unas tendencias "muy favorables" en el recuento de los votos y reclamó al mandatario la organización de "un traspaso pacífico del poder". Todas las victorias electorales de Bongo, que ascendió al poder tras la muerte de su padre, Omar Bongo, en 2009, han estado marcadas por las denuncias de fraude. El presidente sufrió un infarto cerebral en 2018 que le apartó durante casi un año de la esfera pública, si bien declinó apartarse. Apenas unos meses después, en enero de 2019, un grupo de militares protagonizó una asonada que fue desarticulada por las autoridades.