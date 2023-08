El partido de Torres vuelve a insistir en la existencia de "irregularidades" en las elecciones de Guatemala

La formación política Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de la candidata a la Presidencia de Guatemala Sandra Torres, ha vuelto a insistir este martes en la existencia de "irregularidades" en las elecciones, pese a que perdió contra su rival, el ahora presidente electo, Bernardo Arévalo, al recibir un millón de votos menos. "Existe una gran cantidad de hallazgos que demuestran y documentan irregularidades en el proceso de elecciones, tanto del 25 de junio como del 20 de agosto, cuando tuvo lugar la segunda vuelta electoral", reza un comunicado de la formación política. Así, UNE afirma que tiene constancia de que no coinciden los datos de algunas actas con los resultados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), asegurando que "el cotejo de estas actas no ha sido transparente". "De esa cuenta, tal como la ley lo establece, una sola acta que presente irregularidades, el proceso debe declararse legalmente nulo", afirma la formación política, cuya candidata, antigua primera dama, no ha reconocido su derrota. Torres recibió el 39,9 por ciento de los votos en la segunda vuelta electoral, mientras que Arévalo, candidato del Movimiento Semilla, obtuvo el 60,9 por ciento de las papeletas, incluso con las numerosas acciones del Ministerio Público por inhabilitar los resultados e ilegalizar la formación política.