Cientos de nigerinas se manifiestan frente a la base aérea francesa en Niamey

Niamey, 30 ago (EFE).- Cientos de mujeres nigerinas, acompañadas de algunos jóvenes, se manifestaron este miércoles frente a la base aérea 101 del ejército francés en Niamey para exigir la salida de los soldados galos presentes en el país africano, gobernado por una junta golpista desde el pasado 26 de julio.

Durante la protesta, las mujeres hicieron sonar cacerolas y recipientes de plástico para pedir que las tropas francesas abandonen el país, en línea con los golpistas nigerinos, que el pasado 3 de agosto cancelaron los cinco acuerdos de cooperación en defensa y seguridad firmados con Francia, que tiene desplegados 1.500 soldados para luchar contra el yihadismo.

"Escuchamos a (Emmanuel) Macron decir que su ejército no abandonará Níger porque no reconoce a la junta. Queremos decirle que Níger no es un país vasallo, hemos sido un país soberano desde 1960. El régimen corrupto que los trajo fue depuesto el 26 de julio por el general Tiani", explicó a EFE Hamidou Doula, una manifestante.

Doula añadió que van a "ejercer la presión necesaria pacíficamente hasta que se vayan".

Bintou Amadou, llegada desde la localidad de Gotheye (región de Tillaberi) en una delegación, elogió al líder golpista nigerino, el general Abdourahamane Tiani, a quien describió como un "héroe de Níger y su pueblo".

"General Tiani, el pueblo nigeriano está muy orgulloso de usted, es un hombre valiente", dijo para añadir que el presidente depuesto, Mahamadou Bazoum, "vendió" Níger a Francia. "Ustedes neutralizaron la cabeza de la serpiente (...), nosotros nos ocuparemos de la cola, que aplastaremos", afirmó a los golpistas.

"El ejército francés -continuó esta mujer- es cómplice de las bandas que están matando a nuestros padres, nuestros maridos, nuestros hijos en los últimos años en las aldeas con la bendición del régimen caído. Queremos que se vaya".

La próxima movilización popular está prevista para este sábado 2 de septiembre frente a la base aérea.

La base aérea francesa, anexa al aeropuerto Diori Hamani y compartida con el Ejército nigerino, está situada en las afueras de Niamey, y en ella están instaladas desde 2013 las fuerzas galas del dispositivo antiterrorista de Barkhane, conforme a los acuerdos firmados con el anterior gobierno del país africano.

Desde el golpe de Estado, en sus alrededores se han producido varias manifestaciones progolpistas pidiendo la salida de las fuerzas francesas, la última el pasado domingo, en la que los manifestantes quemaron la bandera de Francia.

El sentimiento antifrancés surgió en los últimos años en la región del Sahel a raíz de la crisis de seguridad que sufre la zona, se expandió primero por los países vecinos de Mali y Burkina Faso -también gobernados por juntas militares y actualmente aliados de Moscú- antes de ganar terreno actualmente en Níger. EFE

