Carlos Alcaraz, sobre Luis Rubiales: "Son actitudes que un alto cargo no tiene que mostrar"

El tenista español Carlos Alcaraz indicó este miércoles que el comportamiento de Luis Rubiales, suspendido por la FIFA como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), durante la celebración del Mundial femenino son "actitudes que un alto cargo no tiene que mostrar", lamentando a la vez que "no se haya dado tanto crédito" al "hecho histórico" logrado por la selección española femenina. "Mi opinión es que, voy a ser sincero, son actitudes que para un alto cargo no se tienen que mostrar", afirmó el murciano tajante en rueda de prensa durante la disputa del US Open, cuarto 'Grand Slam' de la temporada. Así, Alcaraz criticó el comportamiento de Rubiales en el palco del Stadium Australia durante la celebración del primer Mundial femenino cosechado por España, así como el posterior beso en los labios a la futbolista de la selección Jenni Hermoso. Polémicas que el murciano espera "que se solucionen pronto". "El equipo femenino ha hecho un logro histórico y que no se haya dado tanto crédito por lo que ha pasado es una pena. Esa es mi única reflexión", zanjó tajante el tenista español. El de El Palmar compareció ante los medios de comunicación después de superar esta madrugada la primera ronda del US Open, cuarto 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura en Nueva York (Estados Unidos), tras el abandono por lesión del alemán Dominic Koepfer en el segundo set, cuando Alcaraz ganaba por 6-2 y 3-2.