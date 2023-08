(AMP.) Feijóo dice "constatar" que Sánchez "prefiere pactar con independentistas" y buscar encaje a sus exigencias

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que, tras su reunión con el secretario general el PSOE, Pedro Sánchez, ha "constatado" que el líder de los socialistas "prefiere pactar con los independentistas" y buscar "encaje a sus exigencias", aunque puedan ser inconstitucionales, antes que aceptar la oferta del PP de pactos de estado. A su juicio, España está ante "un momento" histórico" en el que sólo caben "dos alternativas", su oferta de acuerdo para gobernar durante al menos dos años con pactos de Estado con el PSOE, o bien "dejar la gobernabilidad en manos de los independentistas", que ve "envalentonados", y lo que antes eran indultos ahora son amnistías y referendos. La oferta del PP no es un Gobierno de coalición, sino unir fuerzas para "un gran pacto durante un tiempo" que permita "disminuir la tensión y la polarización de la vida política para finalizar los bloques y los bloqueos, y resetear nuestro país". Pero tras la reunión, Feijóo considera que "lamentablemente" el PSOE se decanta por pactar con e independentismo. "De momento me he encontrado con un 'no es no'", ha dicho en rueda de prenda. EL PSOE HA PODIDO ESCOGER Y HA ELEGIDO "El PSOE ha podido escoger, pero su pretensión es buscar encaje a las exigencias parciales de los partidos minoritarios que no respetan la Constitución --ha explicado--. Prefiere pactar con los independentistas, negociar amnistías, referendos y grupos parlamentarios que no cumplen los requisitos del Reglamento, y desigualdades financieras entre territorios". En todo caso, Feijóo ha dejado claro que seguirá con su ronda de contactos y que en el debate de investidura del 26 de septiembre ofrecerá su modelo de igualdad entre españoles, aunque asume que su defensa de la igualdad le puede impedir ser investido presidente. Pero sostiene que nunca llegará al Gobierno si tiene que hacer lo contrario. "Yo no quiero ser presidente del Gobierno a costa de la igualdad de los españoles, no quiero serlo --ha subrayado--. No lo voy a hacer porque no sería coherente con mi biografía política y no sería coherente con el papel del Partido Popular durante estos 45-47 años de democracia en España". El líder del PP ha insistido en que fue quien ganó las elecciones del 23 de julio mientras que el PSOE quedó segundo y que tiene el encargo del rey para someterse al debate de investidura y la obligación de defender la igualdad de todos los españoles. SUPERAR EL 'CONMIGO O CONTRA MI' Aunque "ahora parezca más imposible", no renuncia a que algún día los principales partidos nacionales de España "se puedan dar la mano", entender y trabajar juntos, al menos en un mínimo de cuestiones esenciales. "Debemos superar la política de 'conmigo o contra mí", ha resumido. Su lectura de los resultados del 23J es que los ciudadanos han rechazado los bloques y que casi 16 millones de españoles escogieron la papeleta del PSOE o del PP, que suman 258 diputados, mientras que los independentistas sólo representan un 6% y no deberían condicionar al 94% restante. "Tenemos una obligación histórica, proteger al Estado de estas exigencias (de los independentistas) que son inconstitucionales, discriminatorias y que no estaban en nuestros programas, ni han sido consultadas a los ciudadanos, por lo que no tenemos autorización para aceptarlo", advierte. Esa misma apuesta por "la igualdad" e la trasladará al resto de líderes políticos, porque si se lo ofrece al segundo partido, no va a plantear "cosas distintas" al tercero y a los otros. Según ha dicho, se reunirá con Vox y espera que "los 18 partidos" de Sumar deleguen en Yolanda Díaz para fijar otra reunión, a la vez que insiste en pedir al PSOE que reflexione y analice bien su oferta