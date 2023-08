Un tribunal de Pakistán suspende la sentencia por corrupción contra el ex primer ministro Imran Jan

Un tribunal de Pakistán ha suspendido este martes la sentencia a tres años de cárcel contra el ex primer ministro Imran Jan en el marco de un caso de corrupción en relación con la venta ilegal de regalos recibidos como jefe de Gobierno durante su mandato (2018-2022). Naim Haider Panjoza, asesor de Jan para asuntos legales, ha anunciado la decisión en un mensaje en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, donde ha especificado que el Alto Tribunal de Islamabad "ha suspendido la sentencia y ha dicho que habrá una decisión detallada más adelante". Poco después, Tariq Mehmud, juez del tribunal, ha confirmado que "la petición (del ex primer ministro y líder del partido Pakistan Tehrik-e-Insaf) ha sido aprobada", sin que por el momento haya más detalles, según ha informado el diario paquistaní 'Dawn'. Jan fue condenado el 5 de agosto, una decisión que implicaba que no podría presentarse a unas elecciones generales durante un periodo de cinco años, si bien el Tribunal Supremo paquistaní reconoció la semana pasada "defectos de procedimiento" en la sentencia, a la espera de la decisión del Alto Tribunal de Islamabad. Sin embargo, por el momento no está claro si Jan será liberado de prisión, dado que el exministro del Interior Rana Sanaulá subrayó a través de X que "la liberación no es posible, ya que tiene que hacer frente a otros casos". La sentencia emitida el 5 de agosto derivaba de las acusaciones contra Jan por la venta de regalos al Estado por parte de mandatarios internacionales. Entre los obsequios que Jan recibió mientras ocupaba la Jefatura de Gobierno se encontraba un rifle AK-47 bañado en oro, joyas, diamantes y relojes, así como gemelos de lujo entregados por gobernantes de lo países más ricos del golfo Pérsico. Según la legislación paquistaní, Jan estaba obligado a entregar estos obsequios al Estado. Sin embargo, el ex primer ministro los vendió en la ciudad emiratí de Dubái y nunca llegó a declarar los beneficios en su patrimonio, si bien el ahora líder opositor rechazó las acusaciones. Por otra parte, el equipo legal de Jan ha presentado una nueva petición ante el Alto Tribunal de Islamabad para que ordene a las autoridades un nuevo "arresto ilegal e injustificado" del ex primer ministro en todo caso abierto contra él tras el veredicto del 5 de agosto. Jan llegó al poder tras unas disputadas elecciones en 2018 y fue destituido por el Parlamento paquistaní en abril de 2022 mediante una moción de censura. Tras estos hechos, el ex primer ministro ha protagonizado marchas multitudinarias exigiendo su vuelta a la Jefatura de Gobierno que en ocasiones han desembocado en actos violentos.