Un juzgado peruano revoca el impedimento de salida para la esposa del expresidente Humala

Lima, 29 ago (EFE).- La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó el impedimento de salida del país dictado contra la esposa del expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016), Nadine Heredia, quien está investigada por lavado de activos a raíz de los presuntos aportes de la firma brasileña Odebrecht a la campaña electoral de su cónyuge, según informaron medios locales este martes.

La Corte Superior Nacional informó sobre la decisión de la Segunda Sala Penal que revocó a su vez una resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, que declaró fundado el impedimento de salida contra Heredia por 18 meses.

Precisamente, Heredia había solicitado recientemente un permiso para viajar a Colombia a someterse a exámenes médicos de descarte oncológico, pero fue negado, bajo el argumento de que no había agotado las consultas médicas en el país.

Sobre la resolución que revocó el impedimento de salida del país, la Segunda Sala consideró que esa medida no es proporcional porque Heredia ya cumple reglas de conducta debido al proceso abierto por los supuestos aportes de tres millones de dólares de Odebrecht a las campañas de 2006 y 2011 de Humala.

Los magistrados resolvieron que "no resulta necesario agravar" la situación procesal de la acusada porque "no se ha evidenciado un peligro de fuga latente y concreto, máxime si ésta también viene cumpliendo las reglas de conducta", como son no ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juzgado, indicó la resolución publicada por la emisora RPP Noticias.

Los jueces respaldaron de esta forma el recurso de apelación de la defensa de Heredia, que afronta un pedido de 26 años de cárcel, en tanto que Humala se enfrenta a un pedido de 20 años de prisión por lavado de activos.

Por otro lado, el juicio contra Humala y Heredia también tendrá que resolver la prohibición dictada en agosto por el Supremo Tribunal Federal de Brasil para que los exdirectivos de Odebrecht no declaren sobre los aportes que reconocieron al inicio de las investigaciones, acogiendo una medida cautelar de la defensa de Humala y Heredia.

El argumento para la prohibición a declarar ante la fiscalía peruana es la invalidación de pruebas vinculadas a los servidores encriptados MyWebDay y Drousys con la contabilidad y comunicaciones internas de la empresa.