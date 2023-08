Un informe analiza el papel de los creadores de contenido y las comunidades en el sector de los videojuegos

Los creadores de contenido y las comunidades juegan un papel cada vez más importante en la industria de los videojuegos, lo que ofrece a los jóvenes "una oportunidad para integrarse en esta cadena de valor mediante el uso de las nuevas tecnologías". Esta es una de las conclusiones del informe 'Los gamers y el contenido: por qué los videojuegos son impulsados por sus comunidades', elaborado por etermax -a través de su división Brand Gamification- y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este análisis, que se lanza coincidiendo con el Día del Gamer o Día Mundial del Videojuego (29 de agosto), recuerda que en 2022 se consumieron más de 120.000 millones de horas de contenido de 'gaming' en YouTube y señala que el 53 por ciento del tiempo que la Gen Z pasa interactuando con IPs de 'gaming' "no es jugando, sino leyendo sobre ellas, viendo y creando contenido en otras plataformas, o escuchando pódcast". La economía creativa constituye una de las áreas de mayor crecimiento en la última década: representa el 3 por ciento del PIB mundial, emplea a más de 30 millones de personas y genera cerca de 2.250 millones de dólares a nivel mundial, según declaraciones de Alejandra Luzardo, líder en innovación y creatividad del Banco Interamericano de Desarrollo, extraídas del propio documento, en el que se avanza que el mercado de contenidos digitales crecerá en 694.880 millones de dólares entre 2023 y 2027. "Los videojuegos son una oportunidad única para transformar a América Latina y el Caribe en una potencia digital y poner a su talento en el mapa global. Esto sólo sucederá una vez que seamos capaces de entenderlos (en toda su complejidad) e implementemos la infraestructura empresarial, tecnológica, de consumo y las políticas públicas que nos dejen desarrollar la producción necesaria para competir en los mercados internacionales", añade Luzardo en dicho documento. 'Cómo ser youtuber' y 'cómo ser influencer' son las búsquedas más comunes en Latinoamérica en relación a intereses laborales. Esto es algo que responde al crecimiento de la creación de contenida vinculada a los videojuegos, que tiene un gran peso también en la plataforma Twitch, donde se consumen 20.000 millones de horas de contenido 'gaming' al año, o en redes sociales como Instagram o TikTok, donde triunfan los vídeos de poca duración. "El 59 por ciento de la Gen Z usa vídeos cortos para descubrir y luego mirar contenido más largo", añade la nota, a la que ha tenido acceso Europa Press. EL ROL DEL CONTENIDO EN LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Juan Pablo Veiga, VP de etermax Brand Gamification, explica que los estudios de videojuegos no son ajenos a esta realidad: "Una gran cantidad de juegos ya son diseñados con la idea de que los gamers quieran compartir lo que crean en ellos. El gameplay se convierte en un momento compartible y viralizable en Twitch, YouTube, Instagram o TikTok. De esta forma, la comunidad del gaming no es una espectadora pasiva, sino la protagonista de este ámbito". Colaborando con creadores de contenido, las marcas también pueden encontrar nuevas maneras de llegar a las personas, aprovechando las puertas que abren los videojuegos para entablar un diálogo sostenido con sus audiencias. "Así, ellas también son un jugador clave de este ecosistema", reitera Veiga. Sin embargo, aunque se ha potenciado en los últimos años, el poder de las comunidades es algo que ya estaba presente en la industria. La creatividad de los 'gamers' ha sido siempre una piedra angular en la industria de los videojuegos y, por ejemplo, Preguntados, el ya mítico juego de etermax, es alimentado desde hace diez años por preguntas que hacen sus propios jugadores, alcanzando la cifra de 50 millones de preguntas. Una sola persona llegó a responder más de 1.300.000 preguntas y otra redactó 11.000 preguntas distintas. RECOMENDACIONES PARA CREADORES En este contexto, los expertos de etermax han elaborado una serie de consejos para creadores de contenido que buscan formar sus propias comunidades. Así, comienzan recomendando que se decidan por una plataforma en concreto, de manera que puedan convertirse en expertos y maximizar el alcance y la eficacia de su contenido. De la misma forma, les instan a investigar sobre el tema sobre el que vaya a girar su contenido, explotando la curiosidad de la gente, y les recomiendan ir conociendo poco a poco a su audiencia para poder planificar los contenidos en torno a ello (preparando incluso un calendario de publicaciones su fuese necesario). Asimismo, los expertos de etermax insisten en la importancia de tener "una voz clara y distinguible". "Que la gente sepa quién eres sólo por escuchar la manera en la que hablas y las palabras que usas", detalla el documento, que también incide en construir narrativas convincentes para que la audiencia se sienta involucrada y así crear conexiones emocionales potentes: "Cuenta una historia en cada posteo". Por último, aconsejan hacer uso de toda la tecnología que el creador tenga a su alcance para cuidar su contenido y optimizar su presencia en las plataformas; mantenerse al tanto de todas las novedades de la industria, de forma que sus vídeos sean "frescos y relevantes"; y seguir de cerca las tendencias y cambios de políticas dentro de las plataformas. Es innegable que el contenido digital desempeña un papel fundamental en el crecimiento de la economía creativa en los últimos años. Su influencia no se limita solo a las grandes organizaciones, sino que representa una fuente de oportunidades para las personas que anteriormente no tenían acceso a las nuevas herramientas digitales. En 2022, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó el proyecto Sandbox-Audiovisual con el propósito de capacitar a jóvenes de entre 18 y 30 años de poblaciones vulnerables en habilidades técnicas relacionadas con lo audiovisual. etermax se ha unido a esta iniciativa brindando un valioso recurso adicional enfocado en proporcionar una guía práctica sobre la creación de contenido interactivo en su plataforma. Con este aporte, contribuyen a la expansión de las oportunidades de acceso y uso de nuevas herramientas digitales en las industrias creativas.