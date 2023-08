Sumar pide más contundencia al Gobierno: "Que se utilicen mecanismos a disposición del CSD que no se han usado"

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha insistido este martes en que, desde su formación, piden una reacción más "contundente" del Gobierno respecto al 'caso Rubiales', pidiendo al Ejecutivo "que se utilicen algunos mecanismos que están a disposición del Consejo Superior de Deportes (CSD) que no se han usado", precisando que el suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales "poría estar cesado ya". Así lo ha puesto de manifiesto en referencia a la afirmación de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, sobre la "lentitud" del Ejecutivo en el 'caso Rubiales' Urtasun ha recordado las denuncias presentadas por Sumar al CSD. La primera de ellas, por "falta de paridad" en los órganos de la Real Federación. "Nosotros lo que estamos diciendo y conociendo el plazo de 2024 es que los órganos de la federación incumplen flagrantemente esa disposición y a pesar de que hay un plazo aún para cumplirla, al ritmo que va no la van a cumplir", ha señalado. Además, en este sentido, ha añadido que solo una de las 19 federaciones territoriales en estos momentos tienen una junta directiva paritaria. En la segunda, tal y como ha indicado, han pedido que apliquen el artículo 62.2, "que permite cesar cautelarmente al señor Rubiales desde el CSD por falta muy grave". Igualmente, ha apuntado que, aunque la última palabra la puede tener el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), consideran que, ante un caso "tan grave", se tendría que haber producido "ya" el cese cautelar de Rubiales por parte del CSD. "Seguimos reclamándolo y, desde luego, lo vamos a seguir haciendo", ha asegurado. Finalmente, respecto a la declaración de Díaz sobre la falta de capacitación de los seleccionadores de fútbol Jorge Vilda y Luis de la Fuente, Urtasun ha apuntado que la vicepresidenta emitió una opinión compartida por "una gran mayoría de españoles y españolas". "Todo el mundo vio el espectáculo de la Asamblea, esos aplausos bochornosos, lo que fue un discurso absolutamente bochornoso también por parte del presidente de la Real Federación y, por lo tanto, en un país que se quiere progresista, que se quiere feminista, el feminismo lo ha cambiado todo y ya no hay vuelta atrás. Yo creo que hay actitudes que no son ya tolerables", ha concluido.