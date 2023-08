Prigozhin es enterrado en San Petersburgo sin presencia de dirigentes políticos

El fundador del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, ha sido enterrado este martes en un cementerio de San Petersburgo sin presencia de dirigentes políticos, cinco días después de morir cuando el avión en el que viajaba se estrelló por causas desconocidas en la región de Tver. La organización del funeral no se había comunicado previamente y, según el servicio de prensa del difunto empresario, su familia había pedido que la ceremonia se celebrase en la intimidad, con la única presencia de personas de su entorno más cercano, informa la agencia Interfax. Hora antes, el Kremlin ya había confirmado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no tenía previsto asistir al funeral. El Gobierno había evitado asimismo dar detalles, alegando que correspondía a la familia organizar los preparativos y desmarcándose por tanto de cualquier anuncio. En varias ciudades de Moscú se han registrado en estos últimos días homenajes espontáneos a la figura de Prigozhin, que ha comandado durante años una red de mercenarios implicada en varios escenarios de conflicto, incluido el de Ucrania. La repentina muerte del oligarca ha generado una ola de especulaciones, si bien el Kremlin ha asegurado que no ha tenido nada que ver con el siniestro. Putin ha expresado sus condolencias públicamente, recordando no obstante los "errores" cometidos por su antiguo aliado, en una alusión velada a la rebelión que lanzó en junio el líder de Wagner.