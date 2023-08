Netanyahu ordena que las reuniones diplomáticas secretas de Israel cuenten con su autorización previa

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha aprobado este martes una orden que estipula que todas las reuniones diplomáticas secretas deben contar con la autorización previa de su oficina, tras la polémica derivada del reciente encuentro entre el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, y su homóloga libia, Najla Mangush, cesada a raíz del mismo. La orden aprobada por 'Bibi' contempla además que la publicación de detalles sobre este tipo de reuniones debe contar igualmente con el permiso de su oficina, en un aparente intento de distanciarse de la polémica, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'. El propio Cohen ha cargado en las últimas contra "oponentes políticos" por la oleada de críticas contra él tras salir a la luz su encuentro con Mangush, que ha provocado unas protestas en el país africano que han derivado en su cese y su huida en avión a Turquía. "Es una vergüenza que oponentes políticos que no promueven ningún logro significativo se precipiten a reaccionar sin saber los detalles y a culparnos de una filtración que no tuvo lugar", ha manifestado en un mensaje en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Así, ha destacado que "el Ministerio de Exteriores (de Israel) trabaja de forma regular a través de canales abiertos y encubiertos" con el objetivo de "fortalecer las conexiones de Israel con el mundo". "Los muchos logros del Ministerio durante el último año, incluida la apertura de los cielos de Omán a los vuelos, un acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos (EAU), dos nuevas embajadas de países musulmanes, el traslado de otras tres a Jerusalén y más no habrían madurado sin unas discretas acciones preparatorias y que llevaron a movimientos secretos a través de muchos canales", ha explicado. En este sentido, ha hecho hincapié en que "los ataques no disuadirán al Ministerio de Exteriores y sus excelentes empleados de seguir trabajando de forma incansable para el Estado de Israel y para crear y fortalecer los lazos con muchos amigos en el mundo y en el mundo árabe en particular". El mensaje ha sido publicado tras las numerosas críticas contra Cohen por hablar de su encuentro con Mangush, incluidas declaraciones desde las filas opositoras en las que le han acusado de "irresponsable". Asimismo, fuentes gubernamentales se han mostrado escépticos sobre la decisión al considerar que podría dañar los esfuerzos diplomáticos de Israel, según 'The Times of Israel'. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores israelí publicó un comunicado el lunes indicando que Cohen se pronunció sobre el encuentro después de una "filtración" sobre el mismo y recalcó que ni el ministro ni su oficina estaban detrás de la misma, sin dar más detalles sobre lo sucedido. Por su parte, Mangush fue cesada por el primer ministro de unidad de Libia, Abdul Hamid Dbeibé, en medio de una oleada de protestas que derivaron en violencia en varios puntos de la capital, Trípoli. Según medios locales, un grupo de manifestantes incendió la casa del propio Dbeibé, mientras que otro grupo irrumpió en la sede del Ministerio de Exteriores. Asimismo, la Agencia de Seguridad Interna (ISA) de Libia señaló que no había dado permiso para que la ya exministra viajara al extranjero y recalcó que Mangush "no pasó por los canales oficiales en el aeropuerto de Mitiga", situado en Trípoli. "Las cámaras de seguridad aclararán este hecho", afirmó. Salmin Asaad, asesor de Mangush, señaló en declaraciones concedidas al diario estadounidense 'The New York Times' que la política ha huido a Turquía por motivos de seguridad ante las protestas después de que saliera a la luz su reunión con Cohen. Así, dijo que "la gente está enfadada" por el encuentro. Por su parte, el Ministerio de Exteriores palestino ha dado las gracias a Dbeibé por su visirta el lunes a la misión diplomática palestina en Trípoli tras la polémica, así como sus declaraciones en contra de "normalizar las relaciones con el Estado ocupante y criminalizar cualquier contacto que reúna a cualquier funcionario libio con representantes del Estado ocupante de Israel".