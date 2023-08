Nasralá promete una "reacción severa" ante "cualquier asesinato de Israel en suelo libanés"

El líder del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, ha prometido este lunes una "reacción severa" ante "cualquier asesinato de Israel" en Líbano, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insinuara que un alto cargo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) escondido en el país vecino podría convertirse en un objetivo. "Estas amenazas no hacen que la resistencia retroceda. Ni la amenaza ni la implementación de la amenaza debilitarán la resistencia, sino que aumentarán su determinación", ha declarado, antes de agregar que "cualquier asesinato en suelo libanés que afecte a un libanés, un palestino, un sirio, un iraní, entre otros, tendrá sin duda una fuerte reacción". Nasralá ha sostenido que "los israelíes no son conscientes de que la resistencia en Cisjordania es la voluntad del pueblo palestino", que lleva "luchando contra ellos durante 75 años", pese a que "ante la escalada, Netanyahu ha querido culpar a Irán y ha creado una realidad en la que toda la situación en Cisjordania es un complot iraní y los palestinos son solo una herramienta de Teherán". "Hamás y los demás representantes iraníes entienden muy bien que lucharemos con todos los medios contra sus intentos de utilizar el terrorismo contra nosotros, en Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania--, Gaza y en todas partes", dijo entonces el 'premier' israelí. La mención del jefe de Gobierno a "cualquier otro lugar" y "representantes iraníes" se hizo eco de unas declaraciones similares que hizo recientemente y que se interpretaron en el sentido de que la respuesta de Israel podría incluir acciones más allá de sus fronteras, Cisjordania o la Franja de Gaza, informa el periódico 'Times of Israel'. La violencia ha aumentado en toda Cisjordania durante el último año y medio, con un aumento de los ataques de colonos contra palestinos, de estos contra israelíes, y redadas de arrestos casi diarias por parte del Ejército israelí.