Meta dice eliminó campaña de influencia china en redes sociales

(Bloomberg) -- Meta Platforms Inc interceptó una campaña de influencia china que describió como la “operación conocida de influencia encubierta multiplataforma más grande del mundo”, dijo la compañía el martes.

Meta eliminó más de 7.700 cuentas de Facebook y 954 páginas vinculadas a la campaña, que difundían comentarios positivos sobre China y censuras a Estados Unidos, las políticas exteriores occidentales y críticos del Gobierno chino, incluidos periodistas. La investigación de Meta halló vínculos entre la campaña y personas asociadas con las fuerzas del orden chinas.

Meta descubrió que la operación de influencia estaba activa en más de 50 plataformas y foros, incluidos Facebook, Instagram, TikTok y X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter.

Meta se dio cuenta de la operación de influencia después de que la red apuntó a una organización no gubernamental a fines de 2022. A través de su investigación, Meta encontró vínculos entre esta red y una campaña de influencia anterior a la que se refería como “Spamouflage”.

La red se originó en China y desde allí se dirigió a otras regiones del mundo, incluidos EE.UU., Taiwán, Reino Unido y Australia. La red compartía principalmente spam, enlaces, memes y publicaciones de texto.

Más de 500.000 cuentas de Facebook seguían una o más páginas de la red, y también se identificó que al menos US$3.500 en compras de publicidad estaban relacionados con la actividad de la operación, dijo la compañía.

