Medvedev dice que la autorización occidental a los ataques de Ucrania contra Crimea "acerca el apocalipsis"

El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dimitri Medvedev, ha advertido este martes de que la supuesta autorización occidental a Ucrania para atacar objetivos en la península de Crimea "acerca el apocalipsis" y ha recalcado que da a Rusia "una oportunidad" para "actuar contra todos" en la OTAN. "Los criminales ucranianos han anunciado que han acordado ataques contra todo en Rusia, 'por ejemplo, en Crimea'", ha manifestado Medvedev en un mensaje en su cuenta en Telegram, antes de incidir en que "no hay razones para dudar" que este extremo sea cierto. "Esto supone una significativa prueba directa y legal de complicidad de Occidente en la guerra contra Rusia del lado del Estado de Stepan Bandera", ha resaltado el expresidente ruso, quien ha hecho hincapié en que se trata de "un refinado 'casus belli'". "Las predicciones del apocalipsis se acercan", ha afirmado Medvedev, que ha adjuntado a su mensaje una serie de dichos de la Biblia, así como declaraciones de Lenin y Nikita Kruschev, incluidas unas palabras de este último: "Os guste o no, la historia está de nuestro lado. Os enterraremos". Horas antes, el principal asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, había afirmado que los socios occidentales de Kiev habían autorizado los últimos ataques contra la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, una decisión no reconocida por la comunidad internacional. "A día de hoy hay un consenso absoluto sobre que podemos destruir todo lo ruso, por ejemplo, en Crimea", ha resaltado. "Recordemos que hace un año, cuando hubo algunos ataques contra Crimea, todo el mundo dijo: 'no, no, sigamos sin eso'", ha relatado. "Hoy hay un consenso absoluto idéntico al número de países que nos apoyan que apunta que podemos destruir todo lo que sea ruso en los territorios ocupados", ha argumentado Podoliak, tal y como ha recogido el portal ucraniano de noticias Strana. Durante la jornada del lunes, las fuerzas especiales de Ucrania afirmaron haber llevado a cabo un ataque contra objetivos de la Flota del Mar Negro rusa en Crimea, días después de ejecutar una "operación especial" que incluyó el desembarco de tropas en la península. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, destacó el domingo que considera "posible" dar un "impulso político" para lograr "la desmilitarización rusa" de la península de Crimea, abriendo la puerta a una vía política para resolver la situación sobre el territorio. "Habrá menos víctimas cuando estemos en las fronteras administrativas de Crimea. Creo que es posible un impulso político para la desmilitarización rusa en el territorio ucraniano de Crimea", manifestó, antes de incidir en que Kiev no tiene planes para lanzar operaciones en territorio ruso. Así, explicó que una decisión en este sentido provocaría que los aliados de Ucrania le retiraran su apoyo. "Si enviara mis tropas y decidiera ir a territorio ruso, debo tener claro que estos estados no estarían de mi lado", sostuvo Zelenski, que añadió que su "prioridad número uno" es "poner fin a la guerra con una victoria".