Los obispos llaman a incluir la "conciencia ecológica" en la catequesis de los niños ante la "amenaza ambiental"

Los obispos españoles han propuesto incluir la "conciencia ecológica" y el cuidado del Planeta en la catequesis de los niños y jóvenes, así como en las escuelas, ante la "amenaza ambiental". "Por nuestra parte, llamamos a las comunidades cristianas de nuestro país a incluir también esta conciencia ecológica en los procesos catequéticos de los niños y jóvenes, pues el cuidado de la Creación es sin ninguna duda un elemento central en la formación cristiana", proponen los obispos en un mensaje, recogido por Europa Press. El texto ha sido publicado por el departamento de Ecología Integral, de la Subcomisión para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española (CEE), con motivo de la Jornada Mundial de oración por el cuidado de la creación, que la Iglesia celebra el 1 de septiembre y que este año se conmemora bajo el lema 'Que la justicia y la paz fluyan'. En el escrito, los prelados advierten de que la "amenaza ambiental y sus implicaciones socioculturales, transgeneracionales quizá por primera vez en la historia" hacen plantearse también "el papel de la educación". Por ello, proponen asimismo "que la escuela incluya la preocupación por formar ciudadanos con conciencia sostenible, amplia y firme, que puedan acometer los desafíos del mañana desde el conocimiento y la sensibilidad". Además, los obispos hacen un llamamiento a la "sobriedad" y a "compartir", convencidos de que "la Tierra es suficiente para todos", y subrayan que "la conversión ecológica es un asunto de todos", no solo "por urgencia planetaria" sino también "como camino de plenitud, felicidad y sentido". VERDADERAS DEUDAS ECOLÓGICAS En este sentido, se suman a la denuncia del Papa Francisco contra las "políticas económicas que favorecen riquezas escandalosas para unos pocos y condiciones de degradación para muchos" y avisan de que estas acciones producen "verdaderas deudas ecológicas". Por ello, piden que este problema ocupe el centro del debate público y que se habiliten medidas "nuevas, valientes y audaces". Los prelados explican que "detrás de gran parte del sufrimiento humano se intuye una cosmovisión utilitarista del mundo y de su riqueza" y advierten de que "la sobreexplotación de los recursos conduce a un escenario de escasez y de pobreza, que se traduce en desastre y dolor para comunidades enteras de personas". "Cada rostro, víctima del deterioro de la creación no cuidada, es una acusación de pecado que tendremos que enfrentar como sociedad, y de lo que tendremos que dar razón a las futuras generaciones", insisten. También denuncian "la realidad sangrante y doliente de la migración por causas climáticas" y el hecho de que "poblaciones enteras, sometidas a condiciones de vida inequívocamente injustas, están pagando en sus vidas las transformaciones rápidas y extremas de los fenómenos naturales que aparecen por la emisión de gases con efecto invernadero". "Esto nos causa gran dolor y lo denunciamos como una de las mayores injusticias de la historia", subrayan. LA GESTIÓN DEL AGUA: FUTURO DE CARESTÍA Y CONFLICTO Sobre el caso de España, los obispos alertan de que "la gestión del agua está dibujando un futuro claro de carestía, escasez y conflicto" y advierten de que, "con un clima cada vez más seco y caluroso, en determinados territorios va a ser imposible fijar población y pervivir". Por ello, ruegan a los poderes públicos y gobiernos "que integren la mirada de lo comunitario, del valor intrínseco del agua y de sus múltiples ramificaciones en lo social", para el diseño de "planes hidrológicos, agrícolas y de gestión sostenibles y responsables con todas las dimensiones" de este recurso, y "políticas agropecuarias, urbanísticas e industriales socialmente justas y ambientalmente sostenibles". En esta línea, consideran que "no se puede hacer política con el agua de todos sin tener en cuenta a las personas y comunidades que enraízan sus historias y sus proyectos vitales en ella: desde la realidad rural de la España vaciada hasta la preservación de los recursos hídricos y agroforestales". Asimismo, ven "con preocupación" que "los principios de lucro" sean "los que sustentan las grandes iniciativas empresariales" y los que están "definiendo" las realidades productivas en el ámbito agrícola y ganadero. "Apelamos a que los afectados por estas situaciones críticas asuman un papel participativo en la toma de decisiones propias del compromiso cristiano en la vida pública y social", animan.