LaLiga presenta la nueva banda sonora de la competición, una fusión entre el fútbol y la tecnología

LaLiga ha presentado este martes la nueva banda sonora que acompañará a la competición, compuesta por Ramón Rodríguez, conocido por su banda The New Raemon, con una obra que fusiona el mundo del fútbol y de la tecnología, según un comunicado. El líder de una de las bandas más influyentes en el pop rock indie de España, compositor también de piezas para cine y publicidad, ha sido el encargado de crear la nueva banda sonora de LaLiga EA Sports 2023-2024. Su esencia radica en la fusión entre el mundo del fútbol y la tecnología, para "abrir paso a un universo sonoro inmersivo que acompaña a los aficionados en los partidos, a través de sonidos más contemporáneos y alternativos". Esa nueva esencia también es visible gracias a la canción 'Song 2' de la banda británica Blur, que abre los partidos. Un 'himno' ligado históricamente al deporte y al videojuego, con "energía e intención". Partiendo del himno, la agencia de audio branding Sixième Son, desarrolló un sistema musical para hacerlo "más ergonómico y adaptarlo a todos los puntos de contacto". Y es que LaLiga ha trabajado en un sistema sonoro para transformar la identidad sonora de la competición, con una banda sonora "que amplifique la energía y pasión del fútbol" y refleje "la realidad multicultural y diversa de los 42 clubes que conforman la institución". Para ello, incorporan riffs de guitarra, coros inclusivos y 'glitches'. Así, el nuevo universo sonoro que acompaña a los aficionados en los partidos está formado por las piezas 'Tension Rising', 'Line Up', 'Warm up', 'Powerful Anthem', 'Highlights', 'Epic International' y 'Sonic Logo'. Además, la nueva música de LaLiga estará disponible próximamente en las plataformas musicales Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon, entre otras.