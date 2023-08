La pareja de Meloni, en el punto de mira tras unos polémicos comentarios sobre una violación grupal en Palermo

El periodista Andrea Giambruno, pareja de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se ha visto involucrado este martes en una polémica después de unos comentarios a raíz de un caso de violación grupal en Palermo. "Si evitas emborracharte y perder el sentido (estando de fiesta) también evitarás los problemas porque si no te encontrarás con la boca del lobo", aseguró Giambruno durante una emisión del programa Diario del Día en el canal Rete 4, operado por Mediaset, ha recogido el diario 'La Repubblica'. Tras sus palabras, el periodista salió al paso y afirmó que utilizó "palabras muy precisas, como abominable", llegando a tildar a los autores de la violación de "bestias". "Todos aquellos que han tergiversado lo que dije, lo hacen de mala fe o porque tienen serios problemas de comprensión", ha señalado. Sus comentarios han levantado una oleada de críticas en el entorno político italiano. "No puede evitar culpar a las mujeres", ha asegurado la senadora del Partido Democrático, Cecilia D'Elia, quien actualmente es vicepresidenta de la Comisión de Investigación sobre el feminicidio. Por su parte, la secretaria del PD, Chiara Braga, ha pedido a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien es pareja de Giambruno, que "se distancie de estas palabras", según ha recogido el diario 'Corriere della Sera'. Sus palabras se producen en el marco de una violación grupal a una joven de 19 años el pasado mes de julio en Palermo por parte de siete acusados, uno de ellos menor de edad, que la emborracharon y violaron por turnos en una zona alejada de la ciudad. No es la primera polémica en la que se ve envuelto Giambruno, a quien se le tildó de negacionista climático después de realizar unos comentarios sobre una ola de calor que afectó a Italia en el mes de julio. "No es noticia", aseguró. De hecho, el periodista también se pronunció en contra del ministro de Salud de Alemania, Karl Lauterbach, quien cuestionó la idoneidad de viajar a ciertas partes del sur de Europa por el tiempo. "Quédate en la Selva Negra", le espetó.