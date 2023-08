La Justicia de Perú retira la prohibición de salir del país contra la ex primera dama Nadine Heredia

Un tribunal de Perú ha revocado este martes la decisión del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria y ha procedido a retirar la prohibición de salida del país impuesta contra la ex primera dama peruana Nadine Heredia en el marco de un caso por blanqueo de capitales. Así, la Segunda sala Penal de Apelaciones Nacional ha decidido retirar esta medida y ha fallado que carece de fundamento, por lo que ha la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho --tomada el pasado mes de junio-- ha quedado sin efecto por considerar que la conducta procesal de la imputada es "adecuada" y no se ha evidenciado ningún incumplimiento de las reglas de conducta al respecto. Aunque la Justicia considera que existen indicios que sostienen la "sospecha criminal" contra Heredia, ha descartado un "peligro procesal", que solo podría demostrarse con "hechos concretos relacionados con la conducta del procesado y que permitan inferir razonablemente que pueda huir de la acción de la justicia", según ha informado la agencia de noticias Andina. El pasado 28 de junio, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria rechazó la solicitud de Heredia para salir del país entre el 29 de junio y el 2 de julio con motivo de un viaje a Medellín, Colombia, para acudir a consulta médica. El juez Concepción Carhuancho señaló entonces que los motivos de salud aludidos para abandonar el territorio peruano no estaban debidamente justificados en los informes médicos presentados. La mujer del que fuera presidente del país, Ollanta Humala, está siendo investigada por presunto blanqueo de capitales en relación con un escándalo de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht. La Fiscalía sostiene que Heredia actuó como "funcionaria de facto" para favorecer a Odebrecht en la adjudicación de proyectos y obtener a cambio cuantías de dinero que servirían para financiar de forma irregular el Partido Nacionalista en las campañas electorales de 2006 y 2011. Tanto Heredia como Humala cumplieron nueve meses de prisión preventiva el 2017 y 2018, por las investigaciones en su contra del caso Odebrecht, pero el Tribunal Constitucional revocó esa medida al considerarla excesiva mientras seguían adelante las investigaciones.