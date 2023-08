La futbolista Eva Navarro, sobre Jenni Hermoso: "Es como una amiga y la he apoyado siempre"

La futbolista yeclana Eva Navarro, integrante de la selección española femenina recientemente ganadora del Mundial, ha asegurado en Murcia que su compañera Jenni Hermoso "es como una amiga" y por eso la ha apoyado "siempre", aunque no ha querido pronunciarse sobre la polémica en torno al suspendido como presidente de la real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales. "Ya lo dije en mis redes sociales, es como una amiga y la he apoyado siempre. Ahora lo más importante es que estamos aquí, que somos campeonas del Mundo", ha indicado. Navarro ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en un acto público celebrado en el Palacio de San Esteban, en Murcia, donde el presidente en funciones de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado que la futbolista recibirá la Medalla de Oro de la Región de Murcia el próximo año. La delantera del Atlético de Madrid ha evitado hablar sobre Rubiales y ha insistido en que "lo más importante" es el triunfo de España en la final del Mundial femenino. "Este es un día especial para mí, estar aquí y poder estar con mi familia. Al final, creo que lo más importe es que somos campeonas del mundo, y creo que es lo que más se tiene que ver", ha dicho la yeclana, para después agradecer el "increíble" apoyo recibido y recalcar que está convencida de que "el fútbol femenino va a crecer muchísimo". Respecto a sus recuerdos de los momentos posteriores a ganar la copa, Navarro ha dicho que no se acuerda "de nada, solo de celebrar con mis compañeras ese triunfo" con el que, ha enfatizado, "hemos hecho historia". "Creo que para lo que estamos aquí es para hablar de que hemos hecho historia en el fútbol femenino", ha precisado. Para la futbolista, la victoria en Sídney (Australia) materializa "un sueño" que tiene desde pequeña. Por eso, ha animado a todas las niñas a las que les guste este deporte a que "luchen por sus sueños". "Estoy feliz de estar por aquí, con mi familia, en esta Región y en mi pueblo, creo que es lo mas importante y lo que ahora mismo necesito", ha precisado Navarro, cuyo próximo reto es que la Selección se clasifique para los Juegos Olímpicos de París 2024 y optar a una medalla.