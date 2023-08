La confianza de los consumidores alemanes empeora de cara a septiembre y lastrará la economía, según GfK

La confianza de los consumidores alemanes ha registrado un nuevo deterioro de 0,9 puntos de cara al mes de septiembre, según el índice elaborado por GfK, que se ha situado en -25,5 puntos, frente a los -24,6 del mes anterior, lo que sugiere que el consumo no contribuirá al crecimiento en los próximos meses y será un lastre paras las perspectivas económicas. "La confianza del consumidor no muestra actualmente una tendencia clara, ni a la baja ni al alza, y en general se sitúa en un nivel muy bajo", explicó Rolf Bürkl, experto en consumo de GfK, para quien las posibilidades de que pueda recuperarse de manera sostenible antes de fin de año "están disminuyendo cada vez más" ante el impacto de una inflación persistentemente alta, especialmente en alimentos y energía. En este sentido, los autores subrayan que, dado que es probable que la confianza del consumidor se mantenga en un nivel bajo en los próximos meses, advierten de que el consumo privado no contribuirá positivamente al desarrollo económico general este año y "más bien será una carga para las perspectivas de crecimiento en Alemania". Las expectativas de ingresos sufrieron en agosto otro pequeño revés y el correspondiente indicador perdió 6,4 puntos respecto al mes anterior, situándose en -11,5 puntos, a pesar de la ligera caída de la tasa de inflación en julio. A raíz del deterioro de las expectativas de ingresos, la propensión a comprar de los consumidores también disminuyó en agosto. En concreto, después de bajar 2,7 puntos, el indicador se situó en -17 puntos, reflejando la renuencia a comprar ante el fuerte aumento de los precios de los alimentos y la energía. Asimismo, los consumidores alemanes se muestran mucho más pesimistas sobre el desarrollo económico en Alemania, con una lectura del indicador correspondiente en agosto de -6,2 puntos, frente a los 3,7 del mes anterior, su valor más bajo en 2023. "Además del fuerte aumento de los precios, es probable que la creciente preocupación por el desempleo potencial vuelva a desempeñar un papel más importante", señala GfK, después del sustancial aumento de las insolvencias de empresas observado, lo que inquieta a los empleados respecto de la seguridad laboral.