La coalición opositora habla de tendencias de voto "muy favorables" y pide "un traspaso pacífico de poder"

La coalición opositora gabonesa Alternancia 2023 ha apuntado a unas tendencias "muy favorables" en el recuento tras las elecciones presidenciales del sábado, antes de reclamar al presidente, Ali Bongo, que organice "un traspaso pacífico del poder". El director de la campaña de Alternancia 2023, Mike Joktane, ha resaltado que Bongo debe aceptar "la elección soberana del pueblo gabonés" y ceder el testigo al candidato opositor, Albert Ondo Ossa, según ha informado la emisora Radio France Internationale. Las palabras de Joktane han llegado antes de que la comisión electoral publique los primeros datos oficiales del recuento y en medio de un corte de los servicios de Internet por parte de las autoridades tras el cierre de los colegios electorales en la tarde del sábado. Asimismo, el Gobierno gabonés ha suspendido temporalmente la emisión de los medios franceses Radio France Internationale, TV5 Monde y France 24 apuntando a una "falta de objetividad" en su cobertura del proceso electoral, en el que Bongo aspira a un tercer mandato al frente del país africano. Bongo se enfrenta en las urnas a otros cuatro candidatos: Ossa, profesor de Economía y exministro de Educación --elegido por la citada coalición, integrada por seis partidos--; el ex ministro de Minas Alexandre Barro Chambrier; el líder del Partido Social Demócrata, Pierre-Claver Maganga Moussavou, y el ex primer ministro Raymond Ndong Sima. De momento, la oposición ha criticado duramente el nuevo sistema de votación aprobado por decreto a principios de mes. El voto en papeleta única comprende ahora dos nombres, el del candidato a presidente y el de un diputado, ambos del mismo partido político. Por lo tanto, votar por un diputado implica votar por el candidato presidencial de ese partido. Los independientes se enfrentan a un problema adicional: no pueden incorporar a un diputado a su candidatura, por mucho que representen a una coalición de partidos. Las elecciones están bajo aviso de la ONU ante la posibilidad de la repetición de incidentes violentos como los ocurridos durante las dos últimas ediciones.