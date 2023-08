Kuleba rechaza negociar con Putin y lo acusa de haber matado al líder del Grupo Wagner

El ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, ha rechazado este martes nuevamente cualquier intento de negociar con el presidente ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la invasión rusa de Ucrania y ha acusado al mandatario de haber matado al líder del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, que falleció la semana pasada después de que el avión en el que viajaba se estrellara. "No hay ninguna razón para pensar que el dictador Putin se comportaría de forma diferente al negociar con nosotros. (...) Los que nos preguntan por eso deberían preguntarle a Prigozhin. Tenía un conflicto con Putin, negoció con él de forma exitosa, puso fin al conflicto, acordó unas garantías de seguridad y luego Putin lo mató", ha explicado. Por ello, Kuleba ha insistido en que no existen expectativas de lograr un resultado diferente de unas supuestas negociaciones con el presidente ruso, según ha recogido la agencia de noticias Ukrinform. La repentina muerte del oligarca ha generado una ola de especulaciones en estos últimos días, si bien el Kremlin ha asegurado que no ha tenido nada que ver con el siniestro. Putin ha expresado sus condolencias públicamente, recordando no obstante los "errores" cometidos por su antiguo aliado, en una alusión velada a la rebelión que lanzó en junio el líder de Wagner. No obstante, el Kremlin ha descartado que Putin acuda al funeral de Prigozhin a pesar de que en varios puntos del país se han registrado homenajes a su figura, fuertemente implicada en la invasión rusa de Ucrania.