Joselu, Bellingham de '9' o Brahim, por la baja de Vinícius

La lesión de Vinícius Júnior en el bíceps femoral de la pierna derecha --primera muscular desde que fichó por el club merengue-- ya es un problema para el técnico madridista, Carlo Ancelotti, en una parcela con pocos efectivos, por lo que podría obligar al italiano a cambiar el plan del Real Madrid en ataque, con varias opciones para reestructurar un sistema al que el equipo ya parece adaptado y que tantos frutos ha dado en el inicio doméstico. Un contratiempo en forma de lesión que deja 'huérfano' un ataque blanco que si ya contaba con las piezas justas, ahora deberá transformarse para no verse demasiado mermado en un inicio hasta fulgurante. Y mucha culpa tiene el 'todocampista' Jude Bellingham y su brillante irrupción, tapando carencias ofensivas del Real Madrid, sin '9' titular, con cuatro goles en las tres primeras jornadas. Ahora, con Vinícius lejos de los terrenos de juego como mínimo un mes, se abren varios escenarios para suplir la sensible baja del carioca. La primera, y que menos trastocaría el nuevo sistema en rombo elaborado por Ancelotti, sería introducir a Joselu --único '9' puro de la primera plantilla-- por el '7' merengue. El ex del RCD Espanyol sería el segundo punta junto a Rodrygo Goes, manteniendo la estructura de cuatro centrocampistas con Bellingham como punta de lanza. Esta parece la alternativa natural y la que eligió el preparador italiano ante el RC Celta desde que se marchó lesionado Vinícius. Sin embargo, en un partido gris de los blancos, esta opción no permitió lucirse al '14', que tras 80 minutos no remató a puerta, tocó el balón solo 3 veces en área rival y fue el jugador del Real Madrid con menos intervenciones del encuentro, por detrás de Nacho y Vinícius, que apenas tuvieron minutos. Además, el equipo merengue fue más plano y se desdibujó, con la desaparición de la profundidad que aporta ese rombo ideado por Ancelotti, con un Bellingham casi a la misma altura que los dos atacantes. No obstante, ya sin Vinícius en el campo, el lateral izquierdo Fran García ganó protagonismo y fue mucho más incisivo. Pero la inclusión de Joselu en el once también permitiría otra variante, con el delantero español como único ariete, trasladando a Rodrygo a la izquierda y con Fede Valverde, por la derecha, demarcación que ya ocupó en numerosas ocasiones el curso pasado. Una elección que favorecería a un futbolista brasileño que tiene más influencia como extremo. El '11' supera los 3 remates (3,3) cuando parte desde el costado izquierdo, participando en 9,1 acciones en área rival, siempre cada 90 minutos y en Liga. Unos datos que empeoran si juega más centrado, con solo 0,33 goles esperados, 2,5 remates y 7,5 toques en el área contraria. En este sistema, más cercano al tradicional 4-3-3 de Ancelotti con Bellingham como interior, Valverde debería aparecer por la derecha, una posición en la que es mucho menos peligroso y ve menguadas sus principales virtudes. Como centrocampista, en Liga --datos del año pasado y el presente--, disfruta de un 90% de acierto en el pases; 1,4 ocasiones creadas; 12,1 progresiones con balón y 2,3 remates. BRAHIM O BELLINGHAM, OPCIONES MÁS REMOTAS Si no es Joselu, la alternativa de incluir otro mediocentro cogería peso, dada también la jerarquía de hombre como Luka Modric o Toni Kroos, que además no están contando con el protagonismo de otras campañas. Su hipotética entrada en el once, el Real Madrid formaría con una línea de cuatro centrocampistas, con Camavinga y Valverde por los costados y el alemán o el croata acompañando a Tchouameni en la creación. Este sistema, con Bellingham junto a Rodrygo arriba, permitiría a los madridistas protegerse más en la medular, con potencia y también la calidad de Kroos o Modric. Sin embargo, restaría relevancia a un Bellingham que es 'pichichi' de LaLiga con 4 goles, el último de ellos ante el Celta, en un duelo en el que se impuso en 7 de los 11 duelos que disputó, recuperó 3 balones y generó 2 ocasiones de gol. No sería descabellado ver a Valverde con más recorrido por la derecha, mientras Camavinga, Tchouameni y Kroos o Modric hacen de escuderos en el centro del campo. Un sistema más versatil, aunque arriesgado, que también daría más vuelo a Fran García por la izquierda, aunque sacrificaría ua mayor presencia de Bellingham, hasta ahora vital para el Real Madrid. Finalmente, aparece la alternativa Brahim Díaz, que solo ha disfrutado de un minuto de juego en este inicio doméstico. Su poca participación hasta el momento y su condición más de extremo y generador de juego que de goleador le restan opciones de aparecer como titular, aunque sí deberá dar un paso adelante, ya que probablemente actuará como uno de los primeros revulsivos para el ataque madridista.