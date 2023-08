Irene Guerrero sobre la polémica de Luis Rubiales: "El foco tiene que estar en lo que hemos conseguido"

En relación a las recientes declaraciones polémicas realizadas por Luis Rubiales, la futbolista Irene Guerrero - que forma parte del equipo que hizo historia en el Mundial de fútbol femenino - destaca que el enfoque debe centrarse en los logros alcanzados y el histórico título obtenido por la selección española. Subraya que no solo se trata del trofeo, sino también de la visibilidad que le han conseguido dar al fútbol femenino: "El foco tiene que estar en lo que hemos conseguido que hemos hecho historia, en el trofeo que se ha conseguido y no solo en el trofeo, sino en las puertas que acabamos de abrir a esa inmensidad de niñas, de abrir las puertas a la mente de la sociedad de que si se sueña en grande con trabajo, dedicación y mucho sacrificio, los sueños se cumplen". En cuanto a la reciente huelga de hambre realizada por la madre del presidente de la Real Federación Española de Fútbol en respuesta a los ataques hacia su hijo, la futbolista muestra empatía y comprensión: "Eso no es competencia mía. Al final respeto que una madre en una situación límite haga ese tipo de circunstancias y yo no soy quién para juzgar ese tipo de decisiones y espero que esta situación se solucione pronto y lo que brille es lo que se ha conseguido". Guerrero también expresa un sólido apoyo a Jenni Hermoso y subraya la unidad del equipo: "Creo que eso se ha visto claramente en el comunicado que salió. Estamos las 23 compañeras apoyando a Jenni, esto es algo de equipo y yo creo que ya saben mi posición". Sobre el tema de la posible dimisión del entrenador de la selección, Jorge Vilda, Irene Guerrero muestra discreción y menciona que la posición del equipo ya ha sido expresada en un comunicado conjunto, dejando la decisión en manos de todos. En cuanto a su relación con Jenni, Irene revela que están en contacto y destaca la madurez de su compañera al lidiar con la situación con el apoyo de su círculo cercano: "Sí que estamos pendiente, pero como te he comentado, Jenni es una persona muy respetable, muy madura y ella lo estará hablando con su gente de confianza, con su círculo cercano y al final son los que mejor le apoyan".