El rover indio confirma la presencia de azufre en el polo sur lunar

El rover Pragyan de la misión lunar india Chandrayaan-3 ha realizado las primeras mediciones in situ de la composición elemental de la superficie lunar cerca del polo sur. Estas mediciones in situ --obtenidas con instrumento de espectroscopía de descomposición inducida por láser (LIBS)-- confirman sin ambigüedades la presencia de azufre en la región, algo que no era factible con los instrumentos a bordo de los orbitadores, informa la agencia espacial india en un comunicado. Según un estudio previo, el azufre en las rocas volcánicas lunares es una huella dactilar de la presencia de sulfuro de hierro en el interior rocoso de la luna, que es donde se crtee que quedaron los metales preciosos cuando se crearon las lavas en el satélite natural terrestre. LIBS es una técnica científica que analiza la composición de materiales exponiéndolos a intensos pulsos de láser. Un pulso láser de alta energía se enfoca sobre la superficie de un material, como una roca o un suelo. El pulso láser genera un plasma extremadamente caliente y localizado. La luz de plasma recolectada se resuelve espectralmente y se detecta mediante detectores como los dispositivos de carga acoplada. Dado que cada elemento emite un conjunto característico de longitudes de onda de luz cuando está en estado de plasma, se determina la composición elemental del material. Los análisis preliminares, representados gráficamente, han revelado la presencia de aluminio (Al), azufre (S), calcio (Ca), hierro (Fe), cromo (Cr) y titanio (Ti) en la superficie lunar. Otras mediciones han revelado la presencia de manganeso (Mn), silicio (Si) y oxígeno (O). Se está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre la presencia de hidrógeno. La carga útil de LIBS se desarrolla en el Laboratorio de Sistemas Electroópticos (LEOS)/ISRO, Bengaluru.