El principal asesor de Zelenski descarta la posibilidad de celebrar elecciones en medio de la invasión rusa

El principal asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha descartado la posibilidad de celebrar elecciones en medio de la invasión rusa, desatada en febrero de 2022, antes de agregar que el mandatario, Volodimir Zelenski, ve la situación "de forma absolutamente realista". "El presidente ve la situación de forma absolutamente realista, no como muchas personas que se comportan de una forma un poco rara. Piensan que hay dos Ucranias: una en guerra y otra que puede hacer lo que ha hecho durante 33 años, que es continuar la carrera política", ha explicado en una entrevista a la cadena 1+1. Podoliak ha recalcado que "en la actualidad hay un millón de personas relacionadas a los acontecimientos en el frente" y ha incidido en que 2es casi imposible organizar elecciones allí", tal y como ha recogido la agencia ucraniana de noticias UNIAN. Asimismo, ha recordado los ataques rusos contra territorio ucraniano y ha cuestionado "cómo llevar a cabo una campaña electoral". "La gente tiene derecho a presentar sus candidaturas y llevar a cabo ciertas medidas informativas. ¿Cómo podemos garantizar estos derechos?", se ha preguntado. "Tenemos un enorme número de desplazados temporalmente. No son siete millones, como dicen organizaciones internacionales, sino más bien catorce millones, si tenemos en cuenta los desplazados internos. ¿Cómo llevar a cabo el registro de votantes en un periodo de tiempo tan corto?", ha cuestionado. El propio Zelenski afirmó el domingo que la votación podría tener lugar si los aliados occidentales ayudan a que salgan adelante, incluida la financiación de los procedimientos, si bien es imposible celebrarlas bajo la actual ley marcial, que expirará el 15 de noviembre, si bien lo más probable es que sea prorrogada nuevamente. Las elecciones parlamentarias estaban previstas para el mes de octubre, mientras que las presidenciales deberían tener lugar en marzo de 2024. Zelenski especificó que celebrar elecciones en tiempos de paz tiene un coste de unos 5.000 millones de hrivnas (unos 125 millones de euros) y dijo "no saber cuánto cuesta en tiempos de guerra". El mandatario recalcó además que "no quitará dinero para armas para financiar las elecciones" e hizo hincapié en la necesidad de que los observadores electorales sean igualmente enviados "a las trincheras" para dar garantías de que los comicios son transparentes. "Si me dan este apoyo financiero, si los parlamentarios son conscientes de que es necesario hacer esto, cambiemos rápidamente la legislación y asumamos riesgos juntos", afirmó Zelenski. "Necesitamos la ayuda de Europa, porque los ucranianos están a día de hoy mayoritariamente en (países de) la Unión Europea", remachó.