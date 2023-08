El club Team Heretics forma el equipo Miami Heretics para competir en la Call of Duty League a partir de 2024

El club de 'eSports' Team Heretics ha formado el equipo Miami Heretics para competir en la Call of Duty League a partir de 2024, celebrando así sus siete años de vida en este ecosistema y continuando su proceso de internalización abriendo el mercado de Estados Unidos. Team Heretics ha reconocido que este país "es un mercado muy importante" en sus planes de crecimiento y ha subrayado su compromiso con la creación de un modelo de negocio viable, sostenible y diversificado. El club, uno de los más populares de 'eSports' y entretenimiento digital de habla hispana, ha celebrado que es una de las tres organizaciones en este ecosistema con franquicias en League of Legends y Valorant y su regreso Call of Duty. "Este último año hemos abierto mercado en toda EMEA gracias a nuestra entrada en las dos ligas más prestigiosas de la región, y nuestro propósito es seguir creciendo no sólo empresarialmente, sino también en términos de audiencia", ha reconocido el presidente y CEO de Team Heretics, Antonio Catena. Este crecimiento se demuestra con la formación del equipo Miami Heretics, con el que Team Heretics competirá en la Call of Duty League a partir del próximo año, tras entrar en el capital de la franquicia de Activision como 'co-owners'. Para celebrar sus siete años de vida en los 'eSports', el club ha llevado a cabo un evento especial en Twitch en el que también ha dado a conocer diversas colaboraciones con marcas de moda, como Scrapworld, Kaotiko o EME Studios.