El alcalde republicano de Miami retira su candidatura a la Casa Blanca

El alcalde de Miami, Francis Suarez, ha retirado este martes su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos, convirtiéndose así en el primer candidato republicano que abandona su aspiración de ganar las primarias republicanas para llegar a la Casa Blanca. "Aunque he decidido suspender mi campaña para presidente, mi compromiso de hacer de esta una nación mejor para todos los estadounidenses permanece", ha señalado Suárez en un comunicado en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Suárez, de origen cubano, ha anunciado su retirada después de no poder acudir a un debate presidencial en Milwaukee por no cumplir con los requisitos establecidos por el Comité Nacional Republicano sobre el número de donantes, ha recogido la cadena NBC News. Suárez fue reelegido para el cargo en Miami, si bien presentó su candidatura en junio siendo una cara totalmente nueva frente a sus rivales, el expresidente estadounidense Donald Trump; el gobernador de Florida, Ron DeSantis; el exvicepresidente estadounidense Mike Pence o la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley.