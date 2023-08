Djokovic recupera el número uno y Carballés gana a Rune en una gran jornada española en el US Open

El tenista serbio Novak Djokovic ha recuperado el número uno de la ATP tras vencer al francés Alexandre Muller (6-0, 6-2, 6-3) en su debut en el US Open, mientras que el español Roberto Carballés ha dado la primera gran sorpresa del torneo estadounidense, cuarto 'Grand Slam' de la temporada que se disputa en Nueva York, sorprendiendo y dejando en el camino en la primera ronda al danés Holger Rune, cuarto cabeza de serie, en cuatro sets (6-3, 4-6, 6-3, 6-2). El serbio volvía a jugar, después de su victoria sobre Carlos Alcaraz, su gran oponente para este US Open, en el Masters 1.000 de Cincinnati y mantuvo las buenas sensaciones. En el primer set en su estreno en Nueva York, 'Nole' apenas dio opciones a Muller en una manga que duró 23 minutos, cediendo solo cedió ocho puntos. A partir de ahí, Djokovic se relajó, pero no tuvo problemas para vencer en sets corridos, lo que le permite asegurar el liderato del ranking al final del torneo, en detrimento del tenista murciano, pase lo que pase en Flushing Meadows. Roberto Carballés logró su primer triunfo ante un 'top 10' mundial, el danés Rune, en 2 horas y 42 minutos, rompiendo el servicio hasta en siete ocasiones. Su gran momento supuso la cuarta derrota seguida del número cuatro del mundo, que no gana desde que cayera en cuartos de final de Wimbledon ante Alcaraz. El canario encabezó una buena jornada para la 'Armada española', ya que Alejandro Davidovich y Sara Sorribes y Rebeka Masarova también accedieron a la segunda ronda del torneo neoyorquino, con la única derrota de Cristina Bucsa. El malagueño se impuso al estadounidense Marcos Giron por 6-4, 6-4 y 6-2, confirmando que vive un buen momento, después de alcanzar las semifinales en Toronto y en Cincinnati fuera derrotado por un imperial Djokovic. En segunda ronda se enfrentará al argentino Juan Cerundolo. En el cuadro femenino, Sorribes sigue imparable, tras su segundo triunfo en el circuito en el WTA 250 de Cleveland, venciendo a la ucraniana Anhelina Kalinina por 6-4 y 7-. Finalmente, Rebeka Masarova dio un recital ante la griega Maria Sakkari, séptima favorita, a la que derrotó por un doble 6-4. La mala noticia de la jornada fue la derrota de Bucsa contra la checa Petra Kvitova por 1-6 y 6-7.