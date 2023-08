Condenan a 20 años a un pandillero por violar a una menor de 13 años en El Salvador

San Salvador, 29 ago (EFE).- Un pandillero fue condenado a 20 años de prisión en El Salvador por violar "varías veces" a una menor de 13 años, a quien amenazó y forzó para "mantener una relación sentimental", según informó este martes la Fiscalía General de la República (FGR).

El Ministerio Público detalló que la menor quedó embarazada producto de los abusos sexuales a la que fue sometida y señaló que el pandillero, identificado como Germán Martínez, amenazó a la víctima "con hacerle daño" a la familia si "lo dejaba o si "denunciaba los hechos".

Los abusos fueron perpetrados en 2021, agregó la FGR.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, en un informe presentado luego de una visita a El Salvador en 2019, que tuvo conocimiento que las pandillas ejercen violencia sobre las mujeres, que incluye amenazas, desapariciones, asesinatos, violación y esclavitud sexual.

Lamentó, en ese momento, que "no se haya analizado a profundidad el vínculo entre pandillas y violencia entre las mujeres", por lo que "por miedo a sufrir represalias, las mujeres no denuncian esta violencia" y "el fenómeno no había sido evidenciado o abordado adecuadamente para prevenirlo y proteger eficazmente a las mujeres", señaló. EFE

sa/afcu