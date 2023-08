Vicky Luengo, sobre el caso Rubiales: "Alguien que comete agresión sexual y no lo sabe, no puede seguir en el poder"

La actriz Vicky Luengo se ha pronunciado sobre el episodio del presidente de la Federación Español de Fútbol, Luis Rubiales, que dio un beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso, y ha criticado que "una persona así" esté al cargo de una organización después de haber cometido una "agresión sexual". "Una persona que comete actos de agresión sexual contra otra y ni siquiera lo sabe, no puede estar en un puesto de poder. Pero me refiero a él (Rubiales), igual que si se tratase de una persona que dirige un teatro o la panadería de debajo de mi casa", ha afirmado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno de la obra teatral 'Prima Facia' en los Teatros del Canal (Madrid). La intérprete, que aborda en la obra el consentimiento sexual, señala que Luis Rubiales está usando el mensaje y el discurso "machista del patriarcado" para defenderse y está "asustado" por perder su privilegio. "Creo que es alguien que se siente amenazado y está usando el mensaje y discurso machista del patriarcado. Cuando pidió disculpas no sabía ni por qué estaba pidiendo disculpas y ahora cuando está negando lo que ha hecho tampoco sabe lo que está negando", ha explicado. En este sentido, ha lamentado que Rubiales esté haciendo "ghosting" a Jenni Hermoso. "Se da la vuelta tanto al tema que al final la culpa la acaba teniendo la persona que ha sufrido la agresión. Es un delirio", ha apuntado. Respecto a 'Prima Facia', que se estrenará en Madrid este jueves 31 de agosto y permanecerá en cartel hasta el 17 de septiembre, Vicky Luengo realizará una llamada de "auxilio" en formato de monólogo, dirigido por Juan Carlos Fisher, escrita por Suzie Miller. En ella, la intérprete pronuncia un diálogo de que el consentimiento sexual "debe estar en el centro de las leyes". "Es un grito que dice '¡Basta ya!", ha indicado. La obra, que ha triunfado en Londres y en Broadway (Nueva York), cuenta la historia de una mujer que sufre una agresión sexual y se tiene que enfrentar a la ley, a la carga de la prueba y la moral. "La ley ha sido moldeada por generaciones y generaciones de hombres. Esto es así, no es una opinión. Igual que una de cada tres mujeres es agredida sexualmente, y no lo digo yo, lo dice la ONU. Es así, y como es así, hay cosas que no se pueden discutir y que la experiencia de una mujer en una agresión sexual no encaja en el sistema de verdad definido por un hombre, y por lo tanto no puede haber justicia", ha lamentado. Al respecto, Vicky Luengo señala que las mujeres están "igual de desprotegidas" ante la ley que hace décadas, aunque señala que la diferencia es que "ahora sí se hable de estos asuntos". "La diferencia es que mi abuela no sabía que el sexo no consentido en el matrimonio era una violación. Y yo sí lo sé. Parece que haya más violaciones o desprotección ahora, pero lo que pasa es que la gente, no sabía qué eran violaciones y antes no se atrevían a hablar", ha comentado. UN ESTRENO CON UNA OVACIÓN DE DIEZ MINUTOS La obra 'Prima Facia' se presentó el pasado 18 de agosto en Avilés, donde el público se puso en pie para ovacionar el papel de Luengo durante diez minutos. "Yo solo lloraba. Fue muy bonito y muy especial", ha recordado. Sin embargo, confiesa que pese a la buena acogida aún está con nervios por cómo puede encajar entre el público madrileño. "Los nervios están siempre porque si no existieran dejaría de dedicarme a esto. Querría decir que ya estoy acostumbrada y que me da igual. Si estoy nerviosa intentaré sobrellevarlos como pueda. Los nervios son buenos a veces, pero hay que saberlos llevar", ha asegurado. La abogada a la que da vida en 'Prima Facia' se caracteriza por su ambición por ganar en su profesión, un aspecto que Vicky Luengo reconoce tener pero "sin la obsesión de ganar en el centro de todo". "Ahora me doy cuenta de que esa ambición por ganar se está convirtiendo en la ambición de disfrutar de lo que hago", ha afirmado. Por último, preguntada acerca de si prefiere el mundo teatral o el audiovisual, la actriz destaca ambas opciones y afirma que sigue "vigente" la idea de que hay actores para teatro y para cine. "Para mí lo mejor del teatro es la conexión que me ofrece con el oficio. El presente, el directo con el público, la adrenalina que ofrece contar una historia cada día de una manera distinta y saber que la persona que viene hoy no lo va a ver igual que la que venga mañana. Para mí eso es lo más potente. Y en el audiovisual lo más potente es poder trabajar como con un microscopio y que a la cámara no la puedes mentir. Te tienes que dejar atravesar por ella y también me parece muy interesante", ha detallado.