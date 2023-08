Sumar acusa a Feijóo de no tener "ni principios ni palabra" tras abrirse a dialogar con Junts

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha criticado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no tener "ni principios ni palabra" al abrirse a dialogar con Junts, mientras que ha censurado que "lo único que interesa" es "llegar al poder". En declaraciones a los medios, Urtasun ha sostenido que Feijóo está jugando "la peor partida" porque "ahora parece que quiere hablar" con los independentistas después de haber demonizado el diálogo llevado a cabo por el Gobierno de coalición la pasada legislatura "durante toda la campaña electoral". "Lo que sabemos es que no tiene ni principios ni palabra y lo único que le interesa es llegar al poder a cualquier precio", ha enfatizado el portavoz de Sumar, que ha destacado una "grandísima confusión" dentro del PP por estas conversaciones. Así, Urtasum ha constatado que el liderazgo de Feijóo dentro del Partido Popular es "cada vez más débil" y que se está "apagando" a pesar de sus "intentos" de trasladar "sus problemas a la sociedad española" con su intento de investidura. LA AMNISTÍA TIENE "ENCAJE CONSTITUCIONAL" Por otra parte, Urtasun ha insistido en que la amnistía tiene "encaje constitucional" y que la Carta Magna no la prohíbe "de forma explícita". Además, ha afirmado que "es el momento de dar el paso". También ha insistido en que ley de enjuiciamiento criminal prevé la amnistía en uno de sus artículos, pese a que jamás se ha recurrido al mismo "a lo largo de todos estos años". Ha recordado que la formación dirigida por Yolanda Díaz cuenta con 20 expertos juristas que están trabajando para encontrar "la fórmula técnica" que mejor se adecue para aplicar la futura ley de amnistía. "Cuando la tengamos lo anunciaremos", ha adelantado Urtasun. Preguntado sobre de qué manera podrán PSOE y Sumar garantizar a Junts la aprobación de una ley de amnistía --que tendrá que ser votada en el Congreso tras la formación de un gobierno--, el portavoz de Sumar ha pedido "cierta dosis de prudencia y discreción" para explicar más adelante con detalle cómo se hará. Sobre si PSOE y Sumar estás alineados en cuanto a la amnistía, Urtasun ha mostrado su convicción de que puede ser "asumible" por el PSOE y ha insistido a los socialistas a no ser "prisioneros del término amnistía". "Nosotros no tenemos miedo en hablar de ley de amnistía", ha incidido. NEGOCIACIONES CON EL PSOE Urtasun ha afirmado que las posiciones de PSOE y Sumar de cara a la negociaciones para formar un Gobierno de coalición continúan todavía "alejadas". Pese a ello, el también eurodiputado de los 'comunes' ha vuelto a decir que cree en la necesidad de un acuerdo de coalición "ambicioso" que responda a "los grandes desafíos que tiene el país en estos momentos". "El mandato de las urnas fue claro. A nuestro entender fue que querían más gobierno de coalición progresista y mejor gobierno de coalición progresista y seguir avanzando en derechos", ha explicado, reiterando que por lo tanto el programa de un posible gobierno tiene que responder "a esa ambición".